В Кремле не слышали о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, ничего об этом не слышал и не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

В начале марта руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал генпрокурора России Игоря Краснова признать Пугачеву иноагентом. Активист пояснил свою просьбу тем, что певица уехала из России, «неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию» и поддерживает своего мужа Максима Галкина*, уже признанного иноагентом.

«Последней каплей», по словам Бородина, стало видеообращение к певцу Стасу Михайлову, в котором артистка заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в Россию.

27 марта Бородин сообщил, что Генпрокуратура России начала процедуру признания Пугачевой иноагентом и обратилась с соответствующей просьбой в Минюст.

Эту информацию подтвердил в интервью «Дума ТВ» член комитета Госдумы по культуре, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев. Он выразил уверенность, что процедура «будет проведена основательно и объективно».

Соловьев заявил, что Пугачева «наряду с отдельными артистами встала в один ряд с врагами России», которые негативно высказываются о российских военных, военной операции на Украине и «помогают вражеской стороне».

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия ― За правду» в Госдуме Олег Нилов в беседе с RTVI призвал «не трогать Аллу Борисовну».

«Она сама этого не хочет, и я не хочу», — сказал депутат.

При этом он отметил, что готов поддержать запрос о привлечении Пугачевой к уголовной ответственности, если она «клевещет» на армию.

Минюст принимает решения по поводу иноагентов, если их деятельность финансируется из-за рубежа, отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции КПРФ Александр Ющенко. Данных о том, что Пугачева получает иностранную финансовую помощь, у него нет, добавил депутат.

«На основании эмоциональных заявлений некоторых ретивых граждан, которые желают показаться на первых полосах пабликов, Минюст не принимает таких решений», ― сказал Ющенко.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат фракции «Единая Россия» Евгений Федоров предположил, что Минюст проверит Пугачеву на предмет «информационной работы против России» для возможного включения в реестр иноагентов.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева попросила зачислить себя «в ряды иноагентов своей любимой страны» вслед за мужем Максимом Галкиным*. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать заявление артистки.

* признан Минюстом России иноагентом