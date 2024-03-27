Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Генпрокуратура инициировала процедуру признания иноагентом певицу и народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Об этом он 27 марта написал в своем телеграм-канале.

По словам Бородина, он получил ответ из Генпрокуратуры России о требовании признать Пугачеву иноагентом. В нем, утверждает руководитель ФПБК, говорится, что ведомство инициировало соответствующую процедуру.

«Прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — написал Бородин.

Он выразил надежду на то, что «контролирующие органы доведут это дело до конца».

С просьбой признать Пугачеву иноагентом Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову в начале марта. Поводом к обращению стало ее видеообращение к певцу Стасу Михайлову, в котором артистка заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в Россию.

«Я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — сказала Пугачева.

Кроме того, в числе аргументов в пользу своей инициативы Бородин указывал отъезд певицы из России, а также публичную поддержку мужа Максима Галкина*, который неоднократно выступал с критикой военной операции на Украине.

После обращения руководителя ФПБК к генпрокурору было отменено выступление дочери Пугачевой певицы Кристины Орбакайте в рамках концерта «Будьте счастливы всегда!» в Кремлевском дворце. Представители площадки заявили, что не инициировали исключение артистки из программы и не получали заявлений от общественников с соответствующими просьбами, в том числе от Бородина. «Московский комсомолец» писал, что выступление певицы было «в последний момент» по причине антироссийских высказываний Пугачевой.

В апреле 2023 года Бородин попросил Следственный комитет проверить Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Кроме того, руководитель ФПБК утверждал, что Пугачева якобы имеет отношение к западным спецслужбам.

В сентябре 2022 года Пугачева опубликовала в соцсетях «обращение в Минюст РФ», в котором попросила зачислить себя «в ряды иноагентов своей любимой страны» в знак солидарности с Галкиным*.

Ранее Бородин призывал признать иноагентом политика Бориса Надеждина, а также лишить звания народного артиста певца Филиппа Киркорова.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов