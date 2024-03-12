Певица Кристина Орбакайте не выступила в рамках концерта «Будьте счастливы всегда!», который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца 7 марта, «по каким-то своим причинам». Об этом в разговоре с ТАСС заявил пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский.

Он сказал, что организация концерта — «живой процесс», в котором ротация, добавления и отмены происходят «чуть ли не каждый день». «Поэтому организаторы всегда отдельной строчкой делают сноску о том, что в программе могут быть изменения. Зачастую у самих артистов могут меняться планы», — пояснил пресс-секретарь площадки.

Ярошевский заверил, что Кремлевский дворец не инициировал отмену выступления Орбакайте и не получал заявлений от общественников с соответствующими просьбами. В частности, представитель площадки «ничего не знает» про обращение руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

«В целом к нам никаких просьб, указаний не поступало насчет того, чтобы мы ее сняли с концерта», — добавил Ярошевский.

Кристина Орбакайте должна была выступить на сцене Кремлевского дворца в сборном концерте, посвященном Международному женскому дню с песней «Просто любить тебя». Однако незадолго до мероприятия выступление певицы исчезло из программы мероприятия — его заменили на дуэт Дениса Майданова и Таисии Повалий, писал ТАСС. «Московский комсомолец» сообщал, что Орбакайте исключили из программы концерта «в последний момент». Причиной такого решения издание назвало антироссийские высказывания ее матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Виталий Бородин утверждал, что Орбакайте «убрали» из программы концерта «Будьте счастливы всегда!» после его обращения с просьбой внести Пугачеву в список иностранных агентов. «Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — писал активист в своем телеграм-канале. В апреле 2023 года Бородин попросил Следственный комитет проверить Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ.

Отмены концертов Орбакайте в других городах

Кристина Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов в начале 2024 года. Ее выступления отменили в Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке. В Благовещенске и Хабаровске концерты певицы перенесли на неопределенный срок. Организатор выступлений исполнительницы Сергей Зайцев объяснил это проблемами с логистикой.

После начала боевых действий на Украине Орбакайте опубликовала в своих социальных сетях антивоенный пост, позже он был удален. Активисты, которые требовали отменить концерты певицы в регионах, делали акцент на американском гражданстве артистки и обвиняли ее в том, что она приезжает в Россию «только зарабатывать». Сама Орбакайте в начале марта заявила, что никуда не уезжала и живет в России.

Мать Кристины Орбакайте — Алла Пугачева — неоднократно публично выступала с критикой военной операции на Украине. После начала боевых действий она уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным*.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов