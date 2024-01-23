Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что не понимает причину отмены выступлений артистки. Об этом он сказал РБК.

Качан напомнил, что Орбакайте появлялась на федеральных каналах в программах «Песня года» и «Голубой огонек».

«Это же большие федеральные каналы, если артист присутствует в их программах, значит это необходимо людям. Я не понимаю в чем причина, реально, удивлен», ― сказал он.

Качан отметил, что «есть странные случайные люди, которые по-своему активны», но выразил уверенность, что «время расставит все на места».

Организатор концертов Орбакайте Сергей Зайцев заявил РИА Новости, что жалобы активистов на выступления певицы нарушают права зрителей и препятствуют коммерческой деятельности. Он отметил, что «Кристина нигде не запрещена», проводит гастроли и участвовала в новогодних программах.

«Ну что за волна возмущенных людей? Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности. <…> Две тысячи человек собрались прийти на концерты, а 20 или 30 человек возмущаются, пускай даже 200 человек возмущается… У человека есть право выбирать, какую музыку слушать и к какому творчеству и как относиться», — сказал Зайцев.

13 марта 2024 года планировалось провести концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, но его отменили после обращений организации ветеранов «Боевое братство», Союза ветеранов и Общественной палаты республики.

В «Боевом братстве» заявили, что у Орбакайте есть гражданство США — «страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты». Представители организации упрекнули певицу в том, что она приезжает в Россию «только зарабатывать» и не определилась со своей позицией по поводу военной операции на Украине.

В Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии отметили, что Орбакайте не входит в список иноагентов, ее деятельность официально не запрещена в России, но, «учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии», ее концерт в Улан-Удэ не состоится.

22 января Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций попросили губернатора Амурской области Василия Орлова отменить концерт Орбакайте в Благовещенске, запланированные на 15-16 марта. Активисты заявили, что «в такое непростое для нашей страны время выступление гражданки США выглядит кощунственно и безнравственно». Авторы обращения также призвали проверить состав концертной группы Орбакайте на наличие «сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций».

В Новосибирске представители организации «Радетель» обратились с жалобами в адрес губернатора региона Андрея Травникова и исполняющего обязанности министра культуры региона Юрия Зимнякова. Концерты Орбакайте в городе запланированы на 8 и 9 марта. Активисты заявили, что певица «культивирует идею эгоизма и наплевательского отношения к государству», а также не высказывает отношение к военной операции.

В апреле 2023 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Следственный комитет проверить Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. С похожей жалобой в Генпрокуратуру обращалась Ассоциация патриотических сил Юга России.