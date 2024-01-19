Концерт российской певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после соответствующих просьб местных жителей. Об этом сообщило Министерство спорта и молодежной политики республики на своей странице в «ВКонтакте».
В ведомстве отметили, что выступление Орбакайте отменили на основании обращений граждан и общественных организаций.
«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии — концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — следует из сообщения республиканского Минспорта.
Концерт Орбакайте был запланирован на 13 марта 2024 года на площадке Физкультурно—спортивного центра Улан-Удэ. В момент подготовки новости на портале «Афиша города» анонс выступления по-прежнему присутствует. Также через соответствующую форму можно приобрести билеты. На официальном сайте певицы информация о предстоящих концертах в соответствующем разделе отсутствует.
Концертный директор Орбакайте Александр Качан отказался комментировать RTVI отмену концерта в Улан-Удэ.
17 января организация ветеранов «Боевое братство» Бурятии обратилась к местным властям с требованием отменить выступление Орбакайте в Улан-Удэ.
«Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение. Мы хотим выразить свой резкий протест против публичных выступлений Кристины Орбакайте. Сейчас время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле», — говорится в сообщении на странице во «ВКонтакте».
Также с призывом отменить концерт Орбакайте выступили бурятский Союз ветеранов и Общественная палата Бурятии. В качестве причин для жалоб представители организаций указали, что певица не высказала своей позиции о военной операции на Украине и якобы «финансировала ВСУ».
После начала военной операции на Украине Орбакайте опубликовала в соцсетях черный квадрат с надписью: «Только Мирного Неба! Нет войне!»
- В апреле 2023 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Следственный комитет проверить Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на заявление ассоциации патриотических сил Юга России. В документе утверждалось, что артистка в основном проживает в США, «выступает в цветах украинского флага», а в Россию приезжает нечасто с целью «заработать денег».
- В декабре 2023 года Орбакайте приняла участие в гала-концерте «Песня года».