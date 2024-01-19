Концерт российской певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после соответствующих просьб местных жителей. Об этом сообщило Министерство спорта и молодежной политики республики на своей странице в «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что выступление Орбакайте отменили на основании обращений граждан и общественных организаций.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии — концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — следует из сообщения республиканского Минспорта.

Концерт Орбакайте был запланирован на 13 марта 2024 года на площадке Физкультурно—спортивного центра Улан-Удэ. В момент подготовки новости на портале «Афиша города» анонс выступления по-прежнему присутствует. Также через соответствующую форму можно приобрести билеты. На официальном сайте певицы информация о предстоящих концертах в соответствующем разделе отсутствует.

Концертный директор Орбакайте Александр Качан отказался комментировать RTVI отмену концерта в Улан-Удэ.

17 января организация ветеранов «Боевое братство» Бурятии обратилась к местным властям с требованием отменить выступление Орбакайте в Улан-Удэ.

«Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение. Мы хотим выразить свой резкий протест против публичных выступлений Кристины Орбакайте. Сейчас время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле», — говорится в сообщении на странице во «ВКонтакте».

Также с призывом отменить концерт Орбакайте выступили бурятский Союз ветеранов и Общественная палата Бурятии. В качестве причин для жалоб представители организаций указали, что певица не высказала своей позиции о военной операции на Украине и якобы «финансировала ВСУ».

После начала военной операции на Украине Орбакайте опубликовала в соцсетях черный квадрат с надписью: «Только Мирного Неба! Нет войне!»