Концерт певицы Кристины Орбакайте отменили во Владивостоке по решению организаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей зала Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие.

«Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор», — сказали агентству в Fesco Hall.

Концерт Орбакайте должен был пройти 19 марта 2024 года.

Накануне, 7 февраля, мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам концертов Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте отменить их выступления в городе, запланированные на 27 февраля и 19 марта соответственно.

Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов с начала 2024 года. Ее выступления отменили в Красноярске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ. Концерты в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок. Организатор выступлений исполнительницы Сергей Зайцев объяснил это проблемами с логистикой.

После начала боевых действий на Украине Орбакайте опубликовала в социальных сетях антивоенный пост, позже он был удален. Активисты, которые требовали отмены ее концертов в регионах, сделали акцент на американском гражданстве артистки, а также обвинили ее в том, что она приезжает в Россию «только зарабатывать».

Мать Кристины Орбакайте — Алла Пугачева — неоднократно публично выступала против боевых действий на Украине и после февраля 2022 года эмигрировала из России вместе с мужем Максимом Галкиным*.

При этом певица несколько раз приезжала в Россию на короткий срок. В сентябре 2022 года она посетила церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в мае 2023-го Пугачева приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре прибыла на поезде в Москву на два дня, чтобы, по данным Mash и Shot, составить дополнительное завещание, забрать все документы, связанные с ее детьми, встретиться с потенциальным покупателем их с Галкиным* замка в деревне Грязь, а также решить вопросы с задолженностями по налогам и посетить медиков.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов