Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам концертов Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте отменить их выступления в городе, запланированные на 27 февраля и 19 марта соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Шестаков обратился к организаторам концертов после того, как представители движения «Культурный фронт России» потребовали отменить выступления певиц в «Городе воинской славы Владивостоке», сообщили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что окончательное решение должны принять организаторы выступлений «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения».

Концертный директор группы Арбениной «Ночные снайперы» Александра Рерих назвала попытки отменить концерт незаконными.

«Оставить пять тысяч жителей Владивостока без концерта в угоду запросу группы людей, основанному исключительно на лжи и фантазиях, — это противоречит не только закону, но и здравому смыслу», ― сказала она НСН.

В середине января в комментариях телеграм-канала губернатора Приморского края Олега Кожемяко появились призывы запретить концерт Дианы Арбениной во Владивостоке. В муниципальном центре управления (МУЦ) городской администрации заявили, что Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом», деятельность ее группы не запрещена, а репертуар «соответствует цензуре».

В МУЦ назвали «понятной и оправданной» позицию недовольных пользователей, но отметили, что власти Владивостока не могут отменить концерт, поскольку не являются его организаторами. Управление культуры городской администрации рекомендовало устроителям выступления отменить его. Позже в МУЦ сообщили, что организаторы согласовали проведение концерта с Минюстом России, и отменять его не планируется.

В таком же ключе власти Владивостока ответили на призывы отменить концерт Кристины Орбакайте.

«Потребитель (зритель) самостоятельно делает выбор, идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом. <…> Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вмешиваются в финансово — хозяйственную деятельность самостоятельных юридических лиц», ― заявили в МУЦ.

Отмена концертов Арбениной и Орбакайте

После начала военных действий на Украине Диана Арбенина песню «Не молчи», которую в России расценили как антивоенную. В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу по статье о дискредитации российской армии.

В прошлом году выступления певицы отменяли в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе, Йошкар-Оле, Саратове, Томске.

В октябре 2023 года Арбенина во время концерта в Новосибирске пригласила на сцену жену военного, принимавшего участие в военной операции, и спела вместе с ней песню «Секунду назад». В новосибирском штабе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) рассказали, что певица «выразила поддержку мамам и женам бойцов».

С начала 2024 года с массовой отменой концертов столкнулась и Кристина Орбакайте. Ее выступления отменили в Красноярске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ. Концерты в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок. Организатор выступлений певицы Сергей Зайцев объяснил это проблемами с логистикой.

После начала конфликта на Украине Орбакайте опубликовала в соцсетях антивоенный пост, позже он был удален. Активисты, требовавшие отменить ее концерты в регионах, указали на американское гражданство артистки, а также обвинили ее в том, что она приезжает в Россию «только зарабатывать».