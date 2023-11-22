В Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной, который должен был пройти 23 ноября в местном Дворце спорта. Об этом сообщила сама артистка в телеграм-канале.

По словам Арбениной, концерт отменили «без объяснения причин», договор расторгли в одностороннем порядке.

«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды; за потраченные деньги; за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше чем вы», — пишет певица.

Руководство томского Дворца спорта отменило концерт из-за «обращений от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации», сообщила «Интерфаксу» исполняющий обязанности начальника департамента по культуре Томской области Елена Шагова. По ее словам, только в департамент поступило «несколько десятков жалоб».

«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался», — сказала Шагова.

Отмена концертов «Ночных снайперов»

Концерты Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» в России начали отменять еще в 2014 году после выступления певицы в Киеве. Тогда она извинилась со сцены за российских музыкантов, которые на фоне присоединения Крыма не поддержали украинцев «в страшное для Украины время». Позднее Арбенина объясняла, что извинялась за коллег, которые отменяли концерты на Украине «в последний момент».

После начала военной операции Арбенина спела в Челябинске песню «Не молчи», которую в России расценили как антивоенную. В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу по статье о дискредитации российской армии.

В течение 2023 года концерты «Ночных снайперов» отменялись в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе, Йошкар-Оле, Саратове.

На концерте в Новосибирске 22 октября Арбенина пригласила на сцену жену военного, принимавшего участие в военной операции, и спела вместе с ней песню «Секунду назад». Певица рассказала, что на концерт пришли «девчонки», которые показали «фотографии своих погибших сыновей».

«Сердце рвется. Сочувствуешь их горю и понимаешь, что ничем не можешь помочь, кроме как отдать любовь, которой пропитана каждая минута концерта», — писала Арбенина.

В телеграм-канале новосибирского штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) поясняется, что певица имела в виду активисток организации. Они подарили ей окопную свечу и пригласили выступать для членов комитета. Арбенина со своей стороны «выразила поддержку мамам и женам бойцов», говорится в сообщении.

В ноябре «Ночные снайперы» столкнулись с трудностями и за рубежом. В столице Киргизии Бишкеке отменили концерт группы, запланированный на 20 ноября. Организаторы пояснили, что не получили «дополнительные разрешительные документы от государственных органов», необходимые «для обеспечения безопасности из-за проходящих международных саммитов».