Концерты певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» не состоятся в Южно-Сахалинске и Владивостоке. На площадках по продаже билетов говорится об отмене выступлений, которые должны были пройти 25 и 27 февраля. Ранее отменить концерты Арбениной просили местные депутаты и активисты.

Концерт «Ночных снайперов» в Южно-Сахалинске был запланирован на 25 февраля во дворце спорта «Кристалл». Однако руководство площадки заявило, что выступление не может состояться из-за «подготовки и проведения чемпионата и первенства Сахалинской области по чир-спорту, а также фестиваля по чир-спорту «Зимний» в период с 22 по 26 февраля». Письмо с соответствующим объяснением было опубликовано в телеграм-канале «Ночных снайперов».

«Чирлидинг? Очень патриотично!» — говорится в описании к посту с документом.

Отмену концерта в Южно-Сахалинске Арбенина прокомментировала со сцены на своем выступлении в Хабаровске, которое прошло 24 февраля. По словам певицы, выступление было утверждено за два месяца, однако о невозможности его проведения из-за спортивного фестиваля группа узнала «в последнюю минуту».

«Знаете, что такое чир-спорт? Это чирлидерши. Девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами», — сказала Арбенина во время концерта.

Она добавила, что этот фестиваль появился якобы «случайно». «Не маразм ли? Я молчать не буду», — заключила Арбенина.

Кроме того, артистка прокомментировала отмену своего выступления во Владивостоке, которое должно было пройти 27 февраля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». В случившемся Арбенина обвинила «12 каких-то кривоногих упырей», которые «написали какие-то бумажки, и из-за этого власти города опрокинули 5 тыс. человек, купивших билеты».

«Я должна молчать об этом? Какого черта? Я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить это беззаконие», — подчеркнула певица.

После этого Арбенина показала со сцены плакат зрителя с надписью «Ты будешь петь» и выразила уверенность в том, что ее группа «будет петь».

Кто требовал отменить концерты Арбениной на Дальнем Востоке

С требованием отменить концерты «Ночных снайперов» в Южно-Сахалинске выступал депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. Выступление Арбениной он назвал «неуместным и вредным», поскольку, по его словам, певица в 2014 году «заявила, что не поддерживает присоединение Крыма и дала концерт в Киеве, где попросила прощение за российских коллег». Кроме того, Шарифулин отметил, что в 2018 году Арбенина заявила, что «никогда не поедет на Донбасс».

«Были и неоднозначные слова про специальную военную операцию. И другие заявления, которые не делают ей чести», — написал он в своем телеграм-канале.

В середине января просьбы об отмене концерта «Ночных снайперов» во Владивостоке начали появляться в комментариях к постам губернатора Приморья Олега Кожемяко в соцсетях. Также обращения по этому вопросу были направлены в адрес администрации города через интернет-приемную.

19 января в мэрии Владивостока заявили, что Арбенина «официально не является иноагентом или релокантом», тогда как деятельность ее группы не запрещена, а «творческий репертуар соответствует цензуре». В то же время в администрации города назвали «понятной и оправданной» позицию недовольных пользователей, но подчеркнули, что власти Владивостока не могут отменить концерт, поскольку не занимаются его организацией.

Через несколько дней в мэрии Владивостока сообщили, что организаторы концерта Арбениной согласовали его проведение с Минюстом России. Представители администрации города заверили, что отменять выступление не планируется, поскольку его подготовка проводится «в соответствии с действующим законодательством».

В начале февраля мэр Владивостока Константин Шестаков направил письмо организаторам концертов Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте с рекомендацией об их отмене. В мэрии уточнили, что поводом для этого стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием отменить эти выступления.