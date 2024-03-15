Певца Филиппа Киркорова необходимо лишить звания народного артиста, заявил активист Виталий Бородин в разговоре с News.ru.

По его словам, народ дал Киркорову это название и народ же может его забрать. Бородин также отметил, что Россия ведет военную операцию и что артисты должны определиться с позицией.

«Люди не дураки… А у нас Киркоров называет себя Богом, сам себя «отменяет», не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в потасовке с охранником «Крокуса». Делает все, что хочет, может «послать» журналиста. Конечно, нужно его лишать звания народного артиста», — подчеркнул активист.

Бородин ранее обращался в Минкульт с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста. Ведомство заявило, что награды могут лишить только «вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».

Киркоров был одним гостей скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре 2023 года. Многие знаменитости, посетившие это мероприятие, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Впоследствии они записывали видео с извинениями. Сделал это и Киркоров: он заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».

В январе певец перевел 5 млн рублей белгородской некоммерческой организации (НКО) «Синяя птица», которая помогает детям с ментальными особенностями. До этого, В том же месяце он говорил, что пожертвует гонорар за съемки в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах в канун Нового года и во время новогодних каникул. А в середине февраля Киркоров посетил ДНР, где выступил перед пациентами и сотрудниками городской больницы Горловки. Артист также привез в ДНР гуманитарную помощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую технику для местного детского центра.