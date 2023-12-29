Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию резонансной «голой вечеринки». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как сказано в пресс-релизе, Ивлееву обвинили в организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАп).

«Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как «Almost naked», в котором приняло участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в заявлении.

Скандальная вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, Ивлеева и участники мероприятия подверглись критике.

Депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. 21 декабря, перед второй частью вечеринки, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики.

Участниками «голой вечеринки» стали среди прочих певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, а также журналистка Ксения Собчак. Многие из них, в том числе и сама Ивлеева, после резонанса принесли извинения и попытались объяснить свое присутствие на мероприятии.

Несмотря на это, участников вечеринки начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях. Помимо прочего, Киркорова предложили лишить звания народного артиста России. В Минкульте позже заявили, что этого не произойдет.

В Кремле 27 декабря не стали как-либо высказываться о «голой вечеринке». Некоторые СМИ выступили с утверждением, что наказать ее участников якобы было решено на высшем уровне — с подачи Кремля и высокопоставленных силовиков. Первым об этом написал телеграм-канал Baza, а вслед за ним — «Можем объяснить»** и The Moscow Times**.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесены в реестр иноагентов