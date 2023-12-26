Российские исполнители Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская записали видео с объяснениями по поводу своего участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, в которой депутаты Госдумы и Роскомнадзор усмотрели признаки ЛГБТ*-пропаганды.

В ролике, опубликованном на официальной странице Киркорова во «ВКонтакте», певец заявил, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми».

«Оправдываться не очень по-мужски. Поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — объяснил Киркоров.

Певец добавил, что в нынешнее «трудное, героическое» время народный артист такого масштаба «не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких либо мероприятиях».

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России ― единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — заявил певец.

Билан в своем обращении объяснил, что был приглашен «арт-выставку» Ивлеевой, но его визит был «краткосрочным и джентльменским».

«Когда я пришел туда, я сразу понял, где и в какой обстановке я нахожусь, и уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки просто не будет. Их не было. <…> Я не ожидал, и подумать даже не мог, что может там происходить», ― сказал музыкант.

По словам Билана, он не платил за участие в мероприятии, и «после того, как поздоровался, ушел работать дальше».

«Я прекрасно понимаю негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. <…> Все, что произошло этим вечером с моим именем, ― это дезинформация и даже клевета. <…> Все, в чем меня обвиняют, ― это вообще в корне не про меня. И это мероприятия не мое отражение», — заявил певец.

Он добавил, что «помогает и помогал», а также «всегда горой стоял и стоит за свою страну». Певец отметил, что 5 декабря выступил с концертом перед семьями участников военной операции. «И выступлю, и помогу еще не раз», ― сказал Билан.

Лолита заявила в своем видеообращении, что участники вечеринки Ивлеевой шли «на арт-выставку, арт-объект». Певица призналась, что сначала с иронией отнеслась к критике происходящего на мероприятии. Однако это не понравилось большому количеству людей, которые «справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня и вырезать из всех существующих новогодних передач».

«Знаете, я так не люблю, когда, как в детском саду звучит: я в последний раз, я больше не буду! Никто не знает, что будет: как кого сорвет, кто от чего будет плакать, кто от чего будет смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случае, абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезни. Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, и новогоднее настроение сохранить попробуем», — сказала певица.

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря, в ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская, Лолита Милявская и другие российские звезды. Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном белом носке, надетом на половые органы.

После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. 21 декабря, перед второй частью вечеринки, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики.

Ивлеева после вечеринки извинилась «перед обществом и своими гостями». Она объяснила, что мероприятие было приурочено к презентация фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Выручку от продажи билетов Ивлеева пообещала направить на благотворительность.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России