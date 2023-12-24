Телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева извинилась за устроенную в московском ночном клубе «голую» вечеринку и пообещала передать весь полученный с нее доход на благотворительность. Соответствующее видеообращение опубликовано в телеграм-канале блогера.

«Я приношу извинения перед всеми, перед обществом и своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего. <…> Я имею право на создание творчества — и да, порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем», — заявила Ивлеева.

По ее словам, изначально вечеринка в «Мутаборе» задумывалась как презентация фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Поэтому, подчеркнула Ивлеева, дресс-код «almost naked» соответствовал теме мероприятия.

Она утверждает, что рэпер Vacio (Николай Васильев), нагота которого была прикрыта одним белым носком, заранее получил предупреждение о том, что «пройти в таком виде даже на закрытое мероприятие неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу».

Ивлеева признала, что снимать на вечеринке видео и затем распространять его в соцсетях «было крайне неуместно», и выразила сожаление по поводу невозможности это проконтролировать и пресечь.

«Риск того, что кто-то начнет себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — обратилась телеведущая к своим подписчикам.

Она пообещала направить выручку от продажи билетов на вторую часть вечеринки в благотворительные фонды. «Не в качества акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России», — пояснила Ивлеева.

На извинения телеведущей оперативно отреагировали военкоры и провоенные телеграм-каналы. Так, «Два майора» обвинили Ивлееву в том, что она, пытаясь «сгладить гнев людей», решила отдать деньги «на абстрактную благотворительность», а не «на фронт». Авторы канала назвали вечеринку «содомитской», а ее участников — «окололиберальными мразями с голубых экранов», призвав «засунуть их в чулан забвения».

Военкор Роман Сапоньков именует Ивлееву «метадоновым скелетом» и предполагает, что ее решение отдать прибыль на благотворительность связано с желанием «сфотографировать еще больше голых женщин».

Военкор Алексей Живов предложил Ивлеевой потратить выручку с вечеринки на закупку техники для российских военных, чтобы «спасти жизни нескольких тысяч наших молодых мужчин на фронте» и таким образом «искупить косяк с беснованием».

«Подсказываю: УАЗ Фермер с двойной кабиной 1,5 млн рублей, подавитель дронов 0,5-1 млн рублей, подготовка к бездорожью: 0,1-0,2 млн рублей. С учетом стоимости входа, парни могут рассчитывать на 50 буханок», — прикинул журналист.

Военкор Александр Коц опубликовал сообщение от своего подписчика, который адресует участникам вечеринки в «Мутаборе» стихотворение Маяковского «Вам, проживающим за оргией оргию…».

Автор канала «Война История Оружие» Кирилл Федоров потребовал, чтобы Ивлеева продала «брюлик» за 23 млн рублей и «кинуть донат на фронт по кнопке в закрепе». Он выразил сомнение в том, на какую благотворительность пойдут средства с вечеринки и «будет ли потом что-то весомое в доказательство факта пожертвования». Федоров подчеркнул, что не пытается обесценить «донат сироткам и приютам». Однако, по его убеждению, звезды шоубизнеса должны делать такие пожертвования «на уровне привычки».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усмотрел пропаганду ЛГБТ* в снимках с вечеринки Ивлеевой. С просьбой проверить это мероприятие в РКН, МВД и Минкульт обращалась коллега Хинштейна Мария Бутина.

Рэпера Vacio, который пришел в клуб с носком на гениталиях, арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Суд пришел к выводу, что музыкант «нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о ЛГБТ*-пропаганде.

Вечеринка в «Мутаборе» состоялась 20 декабря, в ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская, Лолита Милявская и другие российские знаменитости. На следующий день, 21 декабря, должна была пройти вторая часть мероприятия, но в клуб пришли с проверкой сотрудники правоохранительных органов.

* ЛГБТ в России признана экстремистской международной организацией и запрещена