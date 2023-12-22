Роскомнадзор (РКН) увидел признаки ЛГБТ*-пропаганды в некоторых опубликованных в сети фото и видео с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, РКН начал удалять и блокировать снимки и ролики с вечеринки. «Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ*», — отметил он.

Позже в самом Роскомнадзоре в разговоре с RT подтвердили, что ведомство «усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видео материалов с вечеринки Ивлеевой, размещенных в сети», а также постепенно удаляет и блокируют информацию с мероприятия.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия, согласно заявленному дресс-коду, должны быть «почти голыми». Вечеринку посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская, Лолита Милявская и другие российские знаменитости.

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) на вечеринке появился в одном белом носке, которым прикрывал гениталии. 22 декабря его арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а также назначили штраф в размере 200 тыс. руб. по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Согласно материалам суда, Васильев «нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России