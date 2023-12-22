Лефортовский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста рэперу Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который участвовал в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно материалам суда, Васильев «нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Рэпера арестовали по протоколу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Суд также назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб. по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Информация об аресте Васильева появилась днем 22 декабря в его телеграм-канале. Менеджер рэпера Илья Филимонов отказался комментировать RTVI эту информацию.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». В соответствии с заявленным дресс-кодом посетители должны быть быть «почти голыми». На мероприятии побывали российские знаменитости, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская и Лолита Милявская. Рэпер Vacio на вечеринке прикрывал гениталии белым носком.

После мероприятия депутаты Госдумы Мария Бутина и Виталий Милонов, а также общественные организации «Зов народа», «Сорок сороков» и Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) потребовали проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ*. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и военные блогеры призвали бойкотировать артистов, которые побывали на вечеринке.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России