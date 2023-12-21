Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с «голой» вечеринкой, которую 20 декабря провела в Москве блогер Анастасия Ивлеева. Обращения Останиной есть в распоряжении RTVI.

Депутат попросила генпрокурора проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ*. В случае, если проверка выявит нарушения, Останина потребовала привлечь всех причастных к ответственности, «невзирая на их статус и публичность».

Кроме того, она предложила дополнить Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях нормами об ответственности «за демонстрацию пренебрежения установленных норм общественной морали и традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также за «публичную демонстрацию сексуальной и культурной распущенности».

В обращении к Мишустину Останина попросила поручить правительству проработку вопроса о запрете в период военной операции «мероприятий, демонстративно нарушающих нормы общественной морали и противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям». Депутат также призвала премьера рекомендовать главам российских регионов отказаться от согласования подобных мероприятий.

«Считаем недопустимым в условиях специальной военной операции проведение мероприятий, несущих в себе пропаганду деструктивных отношений, попирающих установленные нормы общественной морали и оскорбляющих патриотические чувства российских граждан (особенно участников Специальной военной операции и их семьи)», ― говорится в обращении Останиной Мишустину.

Блогер Настя Ивлеева провела 20 декабря в московском клубе «Мутабор» вечеринку, гости которой по дресс-коду должны были быть «почти голыми». На мероприятии собрались звезды шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и другие.

Фотографии с вечеринки широко разошлись по соцсетям и вызвали резонанс. Депутаты Госдумы Мария Бутина и Виталий Милонов, а также общественные движения «Зов народа», «Сорок сороков» и Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина попросили проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и некоторые военные блогеры призвали бойкотировать побывавших на вечеринке знаменитостей на «государственном уровне».

Сама Ивлеева призвала высказывать «больше негодования» по поводу своей вечеринки, отметив, что в мире, где «все друг друга будут любить, и принимать, и считать красивыми» мы «просто загнемся от посредственности».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России