Правоохранители пришли с обысками в московский клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как сообщает телеграм-канал SHOT, вечером 21 декабря в заведении должна была пройти вторая часть мероприятия, куда помимо знаменитостей могли попасть все желающие.

«Дресс-код тот же — максимально голый. В заведение никого не пускают, продолжение вечеринки сорвано. По информации SHOT, у клуба большие проблемы после вчерашней вечеринки», — пишет телеграм-канал.

По его данным, полицейские изучают камеры наблюдения в клубе, чтобы в дальнейшем проверить заведение на пропаганду ЛГБТ*.

Как пишет Shot, начало второй части вечеринки перенесли на час, а, по мнению персонала, ее могут и вовсе отменить.

«Около Mutabor сейчас собралась толпа людей, но в заведение они попасть не могут. Также около клуба дежурит скорая помощь», — сообщает телеграм-канал.

По информации SHOT, цена одного билета на вход в клуб для всех желающих составила 2,5 тыс. рублей, а на компанию из десяти человек в вип-зону — 1 млн.

После часа ожидания людей все же начали пускать в клуб, пишет SHOT. По его данным, сотрудники прокуратуры собрали нужные материалы и уехали из заведения.

«Несмотря на то что сейчас вечеринка должна быть в полном разгаре, на данный момент в клуб вошло всего порядка 30—40 человек. Гости вечеринки сообщили SHOT, что после вчерашнего резонанса „приходить в клуб было страшновато“», — говорится в публикации канала.

Блогер Настя Ивлеева провела 20 декабря в московском клубе «Мутабор» вечеринку, гости которой по дресс-коду должны были быть «почти голыми». На мероприятии собрались звезды шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и другие.

Фотографии с вечеринки широко разошлись по соцсетям и вызвали резонанс. Депутаты Госдумы Мария Бутина и Виталий Милонов, а также общественные движения «Зов народа», «Сорок сороков» и Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина попросили проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и некоторые военные блогеры призвали бойкотировать побывавших на вечеринке знаменитостей на «государственном уровне».

Сама Ивлеева призвала высказывать «больше негодования» по поводу своей вечеринки, отметив, что в мире, где «все друг друга будут любить, и принимать, и считать красивыми» мы «просто загнемся от посредственности».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России