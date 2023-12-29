Певец Филипп Киркоров не будет лишен звания народного артиста из-за участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой, заявили в Минкультуры. Как пояснили в ведомстве, законодательство предусматривает, что звания могут лишить только в результате осуждения за тяжкое преступление.

«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — отметили в пресс-службе Минкульта (цитата по РИА Новости). Там добавили, что такой порядок определен законодательством.

С просьбой лишить певца звания народного артиста России обращался в Минкультуры активист Виталий Бородин. Он ранее уже писал заявления на таких публичных лиц, как Алла Пугачева и Лия Ахеджакова, призывал проверить Валерия Меладзе, Диану Арбенину, Семена Слепакова* и других знаменитостей.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. После того, как по соцсетям распространились фото и видео, Ивлеева и участники мероприятия подверглись критике. Депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ**. 21 декабря, перед второй частью вечеринки, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики.

Ивлеева выпустила два видеообращения с объяснениями и извинениям. Участники вечеринки, в частности Филипп Киркоров, также принесли извинения. Киркоров объяснял, что он «получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел». По его словам, в нынешнее «трудное, героическое» время народный артист такого масштаба «не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких либо мероприятиях».

Телеканал ТНТ после вечеринки убрал Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», в которой тот должен был сыграть Петра I. Как обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости», артиста заменили на постере на комика Павла Волю. Позже стало известно, что Киркорова в фильме заменили на актера Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана» — он сыграет роль уже не Петра I, а Людовика XVI.

Телеграм-канал Mash уточняет, что в результате «команде пришлось экстренно переписывать сценарий», «а монтажерам — вырезать сцены». Из фильма убрали также певицу Анну Асти, которая должна была сыграть роль куклы. Она выступала во время вечеринки на сцене. Вместо Асти роль в фильме получила певица Клава Кока.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России