Некоторые СМИ утверждают, что наказать участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой якобы было решено на высшем уровне — с подачи Кремля и высокопоставленных силовиков. Первым об этом написал телеграм-канал Baza, а потом — «Можем объяснить»* и The Moscow Times*. В Кремле высказываться о вечеринке отказались.

Baza 27 декабря утверждала, что на фото и видео с вечеринки обратили внимание военные, принимающие участие в боевых действиях на Украине, а потом эти материалы «дошли» до президента России Владимира Путина. По данным канала, первым о недовольстве властей узнал Филипп Киркоров — и в соцсетях вскоре появился ролик с его оправданиями перед пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

В тот же день проект «Можем объяснить»* со ссылкой на источники написал, что участники вечеринки якобы «понесут наказание по требованию Кремля». По его данным, «гонения» начались по прямому указанию администрации президента.

Собеседник проекта в руководстве телеканала из холдинга «Газпром-медиа» сказал, что «звонил лично [первый замруководителя администрации президента Алексей] Громов». Один из источников «МО» утверждает, что Ивлеевой не помогут даже извинения: ее якобы накажут «особенно жестко за то, что она не удалила антивоенные посты».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 декабря просил журналистов не задавать ему вопросы про вечеринку. «Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — обратился он к участникам ежедневного брифинга.

О том, что команда начать преследование участников вечеринке поступила из администрации президента, пишет 29 декабря и Moscow Times* со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме. По данным издания, в АП «посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей».

По словам источника издания в кабмине, целью кампании против знаменитостей является «переключение внимания граждан и направление гнева от Кремля в сторону „зажравшихся звезд“». Чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина, на условиях анонимности заявил The Moscow Times*, что такое масштабное преследование участников вечеринки не могло начаться без одобрения самого президента и «без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова». Причем, по словам источника, «лоббировали эту тему силовики, ФСБ».

Запрет на ТВ, отмена концертов, иск на миллиард. Чем обернулась для звезд «голая» вечеринка Ивлеевой

Аlmost naked в «Мутаборе»

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») была организована Ивлеевой 20 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». На мероприятие были приглашены российские звезды, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на мероприятие в одном белом носке, прикрыв им гениталии. Позже суд признал его в виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и арестовал на 15 суток. Музыканта также оштрафовали на 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ**. Позже Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ**-пропаганды.

Ивлеева опубликовала несколько роликов с объяснениями и извинениями касательно вечеринки. Аналогичные видео записали Киркоров, Билан и Милявская. Принесла извинения и Собчак, в то же время выступив против бойкота участников вечеринки.

Наказание участников вечеринки

Практически сразу же участники вечеринки столкнулись с последствиями своего присутствия на ней. Лолита Милявская сообщила, что ее концерты отменяют и «вырезают из эфиров». Редакция телепремии «Песня года» признала, что певицы, как и ее коллеги Филиппа Киркорова, действительно не будет в кадре.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила о пересъемке отдельных эпизодов новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», в которой Киркоров играл Петра I. Сценарий переписали, убрав роль Петра. Вместо него в картине появился Людовик XVI в исполнении звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого. Кроме того, сервис Premier убрал Киркорова из списка актеров, сыгравших в комедии «Самоирония судьбы».

Ивлеева попала под проверку налоговой службы, к ней подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Клуб «Мутабор», где проходила вечеринка, опечатан.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России