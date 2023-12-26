Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, которая устроила «голую» вечеринку в столичном клубе «Мутабор», следует из информации, опубликованной на портале судов общей юрисдикции города. Подписи под иском поставили 22 человека.

Телеграм-канал Shot отмечает, что инициатором коллективного иска выступил актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Он вместе с другими истцами требует взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей — деньги, по их словам, должны быть перечислены в государственный фонд «Защитники Отечества».

Как указывает РИА Новости, истцы считают, что вечеринка Ивлеевой нанесла им моральный вред.

«Мы требуем взыскать 1 млрд рублей в счет компенсации морально вреда лицам, которые присоединились к групповому иску, а также миллионам российских граждан, кто пострадал в результате этого вопиющего события», — заявил адвокат Владислав Ватаманюк в ролике, опубликованном Shot.

Он также подчеркнул, что истцы исходят «из необходимости предотвращения наступления подобного рода событий в будущем».

«Мы выставили один миллиард, решили, что если эта девушка без зазрения совести вешает себе на задницу 21 миллион — то почему бы нет?» — заявил Иншаков в разговоре с RTVI.

Инициатор иска указал, что документ не будет отозван даже несмотря на извинения Ивлеевой.

«Любые извинения — это для них реклама. Поэтому навстречу им, я думаю, мы вряд ли пойдем. Потому что всему есть границы, которые нельзя переходить», — отметил он.

Помимо этого, Shot указывает, что истцы требуют запретить Ивлеевой выступать в России, вести социальные сети и сниматься в рекламе до принятия решения суда. Заседание по делу пройдет в конце января-начале марта, пишет канал.

Источники РБК утверждают, что Ивлееву уже убрали из рекламы юбилейной акции МТС, приуроченной к 30-летию компании. Один из возможных призов для клиентов МТС предполагал встречу с амбассадорами оператора — Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой, однако теперь в списках остался только телеведущий, отмечает РБК.

Кроме того, по словам собеседника издания, сейчас рассматриваются варианты исключения блогера из всех рекламных продуктов компании.

Телеграм-канал Baza пишет, что от сотрудничества с Ивлеевой отказался «Тинькофф». При этом официально МТС и «Тинькофф» о прекращении работы с блогером не сообщали.

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» вечером 20 декабря, в ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская, Лолита Милявская и другие российские звезды. Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном белом носке, надетом на половой орган.

После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. 21 декабря, перед второй частью вечеринки, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики.

Ивлеева после вечеринки извинилась «перед обществом и своими гостями». Она объяснила, что мероприятие было приурочено к презентации фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Выручку от продажи билетов Ивлеева пообещала направить на благотворительность.

Помимо Киркорова, Билана и Лолиты, видео с извинениями по поводу своего участия в вечеринке Ивлеевой опубликовала и журналистка Ксения Собчак. Публикацию снимков с мероприятия в сети она назвала неуместной, а также отметила, что сейчас не время для провокаций и эпатаж.

Кроме того, журналистка рассказала, что два года назад Ивлеева организовала в Праге «очень красивое мероприятие», и журналистка была уверена, что «здесь будет так же». «Но на это мероприятие пришли другие люди, и их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим», — заявила Собчак.

При этом журналистка выступила против требований бойкотировать звезд, которые участвовали в вечеринке. «Важно: отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии ― это глупость», ― заявила она.

В то же время певица Лолита Милявская в разговоре с Msk1 рассказала, что большинство ее концертов начали отменять после «голой» вечеринки. «Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — отметила она.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России