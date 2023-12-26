Певица Лолита Милявская рассказала, что после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой ее концерты начали отменять. Об этом она сообщила РБК. Кроме того, по словам певицы, ее «вырезают из эфиров».

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала Милявская.

В разговоре с Msk1 певица рассказала, что отменено большое количество ее концертов.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — отметила она.

На сайте Лолиты указано, что на февраль-апрель 2024 года запланировано более 20 концертов певицы в разных городах России, в том числе в Чехове, Коломне, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и др.

«Газета.Ru» со ссылкой на ДК «Дружба» в Чехове писала, что концерт Милявской, запланированный на 20 февраля, могут отменить, а зрители якобы массово сдают билеты. В разговоре с РБК певица заявила, что это «фейк» и «травля».

«Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах. Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — пояснила Лолита.

Организатор концерта певицы в Чехове Николай Голубенко в разговоре с телеканалом «360» также заверил, что «никакого массового возврата билетов нет».

26 декабря Милявская опубликовала видеообращение, в котором заявила, что участники вечеринки Ивлеевой шли «на арт-выставку, арт-объект», и им «хотелось оторваться». Певица сказала, что поначалу с иронией отнеслась к тому, что «кому-то это не понравилось», однако позже «выяснилось», что происходившее на мероприятии не понравилось большому количеству людей. По словам Лолиты, они «справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня и вырезать из всех существующих новогодних передач».

«И наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Милявская, призвав «людьми оставаться в абсолютно любом случае».

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская, Лолита Милявская и другие российские звезды.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на «голую» вечеринку в одном белом носке, надетом на половой член. Позже суд в Москве арестовал исполнителю на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а также назначил штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. 21 декабря, перед второй частью вечеринки, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики. Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Ивлеева после вечеринки извинилась «перед обществом и своими гостями». Она объяснила, что мероприятие было приурочено к презентации фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Выручку от продажи билетов Ивлеева пообещала направить на благотворительность.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России