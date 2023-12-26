Журналистка Ксения Собчак опубликовала в телеграм-канале видео с извинениями по поводу своего участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Могу сказать вам за себя, друзья мои: я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», ― сказала Собчак.

Она рассказала, что два года назад Ивлеева организовала в Праге «очень красивое мероприятие», и журналистка была уверена, что «здесь будет так же». «Но на это мероприятие пришли другие люди, и их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим», — заявила Собчак.

Она назвала неуместной публикацию фотографий с вечеринки в открытом доступе, отметив, что для провокаций и эпатажа «всегда стоит аккуратно выбирать время, а сейчас не оно». Местами на мероприятии была «нелепая безвкусица», добавила Собчак, подчеркнув при этом, что вечеринка не планировалась как «публичная история или публичное заявление».

В то же время Собчак выступила против требований бойкотировать звезд, которые участвовали в вечеринке.

«Важно: отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии ― это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников ― это пошлость на пошлость», ― заявила она.

Собчак добавила, что «любит свою страну» и не хочет вызывать «ощущение ненависти и злости» по отношению к себе и артистам «из-за такой глупой случайности».

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». В соответствии с дресс-кодом almost naked гости должны были быть «почти голыми». В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и другие знаменитости.

Депутаты Госдумы и общественные организации потребовали проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ*, Роскомнадзор начал блокировать фото и видео с вечеринки. В телеграм-каналах появились призывы не ходить на концерты артистов, принимавших участие в вечеринке, а также не допускать их к новогодним «голубым огонькам» и эфирам на телевидении.

Ивлеева объяснила, что вечеринка была приурочена к презентации неопубликованных фотографий для журнала Playboy, и извинилась за ее проведение. Выручку от продажи билетов на вторую часть мероприятия Ивлеева пообещала направить в благотворительные фонды.

26 декабря сразу несколько артистов опубликовали видео с объяснениями по поводу вечеринки. Филипп Киркоров заявил, что «осознал совершенную ошибку», добавив, что «народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям». Дима Билан объяснил, что его визит к Ивлеевой был «краткосрочным и джентльменским». По словам артиста, он «поздоровался и ушел работать дальше». Лолита в своем обращении призвала всех «оставаться людьми» и не желать никому «ни смерти, ни погибели, ни болезни».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России