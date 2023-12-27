Московский клуб «Мутабор», где 20 декабря прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, объявил о переносе новогоднего мероприятия «по независящим от клуба обстоятельствам». Об этом сообщается в телеграм-канале заведения.

Новой датой вечеринки называется 17 декабря. Продажи билетов «временно остановлены организатором», отмечается на сайте клуба.

По данным телеграм-каналов Shot и 112, «Мутабор» опечатали на месяц после того, как туда пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. По данным 112, часть алкоголя в клубе продавалась без лицензии, также выявлены нарушения санитарных норм. Источник Shot назвал официальной причиной опечатывания клуба нарушения правил розничной торговли алкоголем.

Работа клуба «Мутабор» приостановлена, подтвердили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства не уточнил, на какой срок решено приостановить работу клуба.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой вызвала скандал после того, как телеграм-каналы распространили фото и видео с мероприятия. Гости мероприятия в соответствии с дресс-кодом должны были быть «почти голыми». В клуб пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Подольская, Анна Асти и другие звезды.

Депутаты Госдумы потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*, а военные телеграм-каналы — запретить «голубые огоньки» с участием звезд, которые побывали на вечеринке. По данным СМИ и телеграм-каналов, телеканалы начали вырезать артистов из программ, приостанавливать им рекламные контракты, отменять им концерты и корпоративы.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России