Участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях. По сообщениям самих артистов, СМИ и телеграм-каналов, это коснулось самой Ивлеевой, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Лолиты Милявской и Анны Асти. Подробности — в материале RTVI.

Последствия для Ивлеевой

Утром 27 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Федеральная налоговая служба начала выездную проверку Ивлеевой по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

По словам Мизулиной, проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела». Как утверждает Mash, Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по ч. 2 ст. 199 УК).

Проверки ФНС коснулись в первую очередь компании «Ивлеева Продакшн», пишет Shot со ссылкой на источник. Согласно базе «СПАРК», руководителем компании является Анна Симакова, которую телеграм-каналы называют подругой детства Ивлеевой. В мае компания уже попадала под подозрение в неуплате налогов. По данным Shot, проверка также затронет фирмы Ивлеевой «Блеск» и «Коленки пчелы».

Предварительная сумма долга Ивлеевой перед налоговой составляет 137 млн рублей — это выявленная неуплата с 2020 по 2022 год, пишет Mash. Федеральная налоговая служба считает, что Ивлеева дробила бизнес, оказывая одни и те же услуги со своим участием по упрощенной системе налогооблажения и в статусе ИП, и через компанию «Ивлеева Продакшн».

26 декабря в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск против Ивлеевой, инициатором которого стал актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Истцы требуют взыскать с блогера 1 млрд руб. и перечислить их в государственный фонд «Защитники Отечества».

Источники РБК утверждают, что Ивлееву убрали из рекламы юбилейной акции МТС, приуроченной к 30-летию компании. Один из возможных призов для клиентов компании предполагал встречу с Ивлеевой и Дмитрием Нагиевым, которые являются амбассадорами МТС. Однако теперь в списках остался только телеведущий, отмечает РБК. По словам источника издания, также рассматривается вариант исключения Ивлеевой из всех рекламных продуктов МТС.

Baza утверждает, что сотрудничество с Ивлеевой также прекратил «Тинькофф». В банке сотрудничество с блогером посчитали риском для компании, пишет канал. В пресс-службе «Тинькофф» это назвали «спекуляцией». Ивлеева «никогда не являлась амбассадором» организации, заявили Daily Storm в пресс-службе «Тинькофф».

Телеканал «Пятница» удалил со своего сайта выпуски проекта «Тревел баттл», который ведут Ивлеева и Роман Каграманов, пишет телеграм-канал «Продюсер от бг». Также Ивлеевой нет в промороликах канала. Источник «Коммерсанта» на телевизионном рынке заявил, что «одно можно сказать точно: Анастасию Ивлееву в эфире “Пятницы“ мы увидим не скоро».

Запрет на ТВ

Источники РБК утверждают, что телеканалы обсуждают возможность убрать участников вечеринки из «голубых огоньков». Артисты, записавшие видео с объяснениями, скорее всего, останутся на фоновых кадрах, но их выступления на сцене под вопросом, заявил один из собеседников издания.

Как утверждается в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня», «единственное, что удалось отвоевать ― Диму Билана, который спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего “Вызов”». Впрочем, премия прошла до «голой» вечеринки и вышла в эфир еще 24 декабря.

Остальных замеченных в «Мутаборе» звезд вырезают из новогодних программ на Первом канале и ВГТРК якобы по указанию гендиректоров Константина Эрнста и Олега Добродеева, говорится в канале.

Baza утверждает, что руководство НТВ потребовало снять альтернативную версию программы «Маска» без участия Филиппа Киркорова, который входит в жюри шоу. По данным издания, кадры с артистом пришлось вырезать «срочно», поскольку новая версия должна быть готова к 31 декабря. Качество шоу из-за этого «сильно упало», но заменить Киркорова кем-то другим не успели бы, говорит источник телеграм-канала.

На ТНТ отменили премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все» с участием Филиппа Киркорова и Aнны Asti, пишет «Коммерсант». Киркорова убрали с постера фильма. По информации «Московского комсомольца», сцены с Киркоровым будут вырезаны и пересняты с другими артистами.

По словам источников «Коммерсанта», VK хочет отказаться от кадров с участием Димы Билана в праздничном шоу «VK под шубой». В числе исполнителей шоу также заявлен Киркоров. В пресс-службе VK на вопрос РБК о том, вырежут ли кадры с участниками вечеринки Ивлеевой, ответили словами «вы все узнаете» и призвали смотреть премьеру. Лолита Милявская сообщила РБК, что кадры с ней тоже вырезают из телеэфира.

Проблемы с рекламой, отмена концертов

Большинство компаний обсуждают приостановку контрактов со звездами, которые участвовали в вечеринке, сообщил источник «Коммерсанта» на рекламном рынке.

Лолита рассказала MSK1.RU об отмене своих концертов.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. <…> Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — сообщила певица.

В разговоре с РБК она говорила, что руководителям концертных залов поступали электронные письма от общественников с угрозами «потери работы», если выступления пройдут.

RTVI обзвонил несколько площадок, где запланированы концерты некоторых участников вечеринки Ивлеевой. Мария Ведешина ― продюсер компании MAG Film & Show, организующей 1 января концерт в Live Арене с участием Киркорова, Лолиты и Билана сообщила RTVI, что изменения в программе пока не планируются. Пиар-менеджер концертного зала Барвиха Luxury Village Алеся Родина сообщила RTVI, что концерт Анны Асти не отменяется. Менеджер Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Ирина Пескова отказалась от комментариев.

Источник «Коммерсанта» в музыкальной индустрии заявил, что организаторы предновогодних корпоративов «спешно ищут замену звездам, которые неожиданно попали в немилость».

«Скорее всего, сейчас многие спешно ищут замены, но проблема в том, что все звезды уже давно забронированы на праздники, поэтому в ход пойдут кавер-группы второго эшелона», — отметил собеседник издания.

По данным Mash, в московском клубе Gipsy отменили выступление Анны Асти, «заведение ищет ей замену». Под угрозой срыва, как утверждает канал, и выступление певицы в Барвиха Luxury Village. Кроме того, по данным канала, отменен концерт Лолиты Милявской в отеле «Метрополь», который должен был пройти в ночь на 1 января. Вместо певицы выступит «малоизвестная кавер-группа», говорится в сообщении.