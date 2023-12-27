ТНТ переснимает финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где снялся Киркоров

ТНТ переснимает несколько сцен к предновогоднему фильму «Иван Васильевич меняет все!», в котором снимались участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой артисты Филипп Киркоров и Анна Асти. Как рассказала директор телеканала Тина Канделаки в своем телеграм-канале, такое решение было принято, чтобы сделать картину «интереснее, острее и провокативнее».

«Да, это правда мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“, для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же победить в конкурентную ночь», — сказала она.

Ранее ТНТ убрал Киркорова с официального постера к ленте. На коллаже артиста заменили на персонажа комика Павла Воли. Изменение произошло как на сайте телеканала ТНТ, так и на странице фильма в онлайн-кинотеатре Premier. Кроме того, у персонажа певицы Анны Асти, которая представлена на постере в образе Барби, появились очки.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали российские звезды, в числе которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Глюк’OZA и другие звезды. Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды. По данным телеграм-канала Baza, снимки и ролики с мероприятия увидел президент России Владимир Путин.

Ивлеева опубликовала несколько роликов с объяснениями и извинениями в связи с последствиями «голой» вечеринки. В частности, она попросила «второй шанс у народа» и заявила, что происходящее напоминает ей «прилюдную казнь». Аналогичные видео записали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак.