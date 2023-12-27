Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta*) новое обращение, посвященное последствиям «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». В видеомонологе, который длится 21 минуту, она заявила, что ей жаль артистов, которые пострадали из-за этого мероприятия. Также блогер попросила «второй шанс у народа», отметив, что происходящее напоминает ей «прилюдную казнь».

«Всё, что происходило, это было неправильно»

Ивлеева назвала ситуация вокруг «голой» вечеринки справедливой в отношении нее. По словам блогера, если бы мероприятие прошло в закрытом формате, это был бы «совершенно другой разговор».

«Но то, что это вышло за рамки наших телефонов (неважно, по чьей вине), это о многом говорит, это должно было случиться. Потому что то поведение, которое транслировалось мной — я понимаю вашу злость, вашу агрессию — это неприемлемо», — отметила она.

По словам Ивлеевой, она хотела «презентовать свой арт-проект», но не смогла сделать это «более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения».

«Видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», — предположила телеведущая.

Она выразила мнение, что эта ситуация должна была произойти, чтобы «кармически и вообще по всем фронтам» поставить ее на место и «вернуть в реальность». Ивлеева заверила, что если бы могла предугадать все последствия вечеринки, то «никогда бы не сделала то, что произошло».

«Когда ты не контролируешь многие вещи в своей жизни, не прислушиваешься к аудитории и просто отлетаешь по всем фронтам, это должно было быть наказуемо с точки зрения кармы. <…> Это не было специально. <…> С моей стороны это было совершено некрасиво, просто это было неправильно. Всё, что происходило, это было неправильно», — продолжила блогер.

Как отметила Ивлеева, с артистами, которые приняли участие в «голой вечеринке», расторгают контракты и «происходят отмены«. Она заявила, что ей очень жаль всех, кто «попал под общую гребенку» и пострадал из-за ее «халатности». По мнению блогера, «этого никто не заслуживает».

«Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку. <…> Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно», — призналась Ивлеева.

«Второй шанс»

Ивлеева подчеркнула, что меньше всего хотела бы «делать какие-то фальшивые движения со своей стороны, чтобы выглядеть в глазах общественности достойно». По ее словам, любое такое действие, предпринятое наспех, не будет расцениваться как искреннее и чистосердечное.

«Я и не знаю, что можно было бы сделать, чтобы как-то искупить свою вину, чтобы наступил какой-то просвет, и людям этого было бы достаточно, чтобы хотя бы просто посмотреть на меня другими глазами. Я не знаю таких действий. Мне совершенно нечего вам предложить, нечего предложить себе. Такое в моей жизни впервые. Честно говоря, я совершенно не знаю, как с этим существовать», — призналась блогер.

Как отметила Ивлеева, она столкнулась с трудностями большого масштаба и не знает, как их решать. Она считает, что полностью заслуживает последовавшей реакции на вечеринку.

«Пускай это будет примером для многих, что всё в жизни нужно ценить и вообще смотреть по сторонам, оборачиваться, замедляться и не улетать с катушек. Потому что сегодня ты на коне, а завтра ты на дне», — продолжила блогер.

Также Ивлеева сказала, что у нее нет коллег и товарищей, которые могли бы заступиться и как-то помочь в сложившейся ситуации. «Честно говоря, я очень рада, считаю, что это к лучшему», — добавила она.

В конце своего монолога Ивлеева попросила «второй шанс».

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. Если нет, то прилюдную казнь никто не отменял (в принципе, что сейчас, наверно, уже происходит). Я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — заверила блогер.

«Я была оторвана от реальности»

Говоря о причинах произошедшего, Ивлеева вспомнила 2018 год, когда, по мнению блогера, ее близость с аудиторией была максимальной. Она призналась, что лишилась этой близости, попав в «волну трудоголизма».

«В погоне за какими-то благами, регалиями, за звездочками, за достижениями, должностями действительно может стираться и стерлась какая-то грань душевной составляющей, какого-то единения, которое у меня было всегда с аудиторией. <…> Я действительно понимаю, что с годами у нас эта связь терялась», — отметила Ивлеева.

«Мне казалось, что я здесь, я с вами, мы с вами на одной волне и ничего не изменилось. Но в потоке крайне сложно сделать правильные выводы. Но на самом деле изменилось очень много всего. И я изменилась, и вы изменились. Просто не было правильного переходного момента, который бы позволил расставить все точки над i. Поэтому хотелось жить как будто бы в той реалии, еще и обижаться на вас сверху, мол, ничего вы не понимаете. Но со стороны виднее», — продолжила она.

Кроме того, Ивлеева критически оценила свой контент за последние полгода. По ее словам, он создавался «не от души, а для возможности закрыть больше и больше кейсов, больше заработать, больше успеть, обязательно быть и существовать во всех медиаресурсах, на всех платформах, на всех площадках». Блогер выразила мнение, что ситуация с «голой» вечеринкой случилась «в погоне за всеми этими бонусами».

«Зрителя не обманешь, и в этом действительно было очень мало души», — признала она.

По оценке Ивлеевой, в глазах аудитории она выглядит «человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью». Телеведущая заявила, что в сложившейся ситуации сильнее всего ей бы хотелось вернуть доверие и любовь подписчиков и зрителей, а также «нащупать новые возможности коммуникации».

«Я благодарна этой ситуации, потому что это дало мне понять, насколько я была оторвана от реальности в погоне за какими-то своими достижениями и желаниями», — отметила она.

«Безусловно, те возможности, которыми я обладала последние несколько лет, возможности строить бизнес в России и развиваться, за это нужно было тоже быть благодарной, а не отлетать с катушек, что в моем случае произошло абсолютно точно», — подчеркнула Ивлеева.

В своем предыдущем обращении по поводу «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева принесла извинения «перед всеми, перед обществом и своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего». Она признала, что вести видеосъемку мероприятия и затем распространять эти кадры в соцсетях «было крайне неуместно». Также Ивлеева пообещала передать весь доход с вечеринки в благотворительные фонды.

*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России