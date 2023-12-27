Итоговый монтаж телеверсии музыкального фестиваля «Песня года» с участием Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана была сдана на канал «Россия 1» за сутки до «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщила NEWS.ru пиар-менеджер компании-производителя программы «АРС-Рекордс» Дарья Белозерова.

«Мастер (финальная версия, итоговый монтаж. — NEWS.ru) программы «Песня года» сдан нами на канал [«Россия 1»] 19 декабря», — сказала она.

Белозерова уточнила, что решение о внесении каких-либо изменений в финальную телеверсию программы может принять только канал-вещатель. Ожидается, что «Песня года» выйдет в эфир на канале «Россия 1» 1 и 2 января.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали российские звезды, в числе которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Глюк’OZA и другие звезды.

Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды. По данным телеграм-канала Baza, снимки и ролики с мероприятия увидел президент России Владимир Путин.