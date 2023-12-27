Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. По ее словам, Ивлееву могут привлечь к уголовной ответственности.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», — написала Мизулина.

Телеграм-канал Shot утверждает, что проверка проводится по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы)

По данным источника РЕН ТВ, проверка касается периода с 2020 по 2023 год.

«Весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой. Она должна была погасить задолженности, но так этого и не сделала», — сообщил собеседник телеканала.

В мае «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Ивлееву проверяют на неуплату налогов. По информации издания, под подозрение попали рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером.

Среди прочего, Мизулина назвала «голую» вечеринку Ивлеевой «шабашем во время СВО» и поблагодарила полицию за «оперативное реагирование» на устроенное мероприятие. «Тыл в надежных руках», — подытожила она.

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие российские звезды. Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на мероприятие в одном белом носке, надетом на половой орган. Позже суд в Москве арестовал исполнителя на 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а также назначил штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

После распространения фото и видео с «голой» вечеринки в социальных сетях депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. 21 декабря, перед второй частью мероприятия, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики. Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Ивлеева опубликовала несколько роликов с объяснениями касательно «голой» вечеринки. В одном из них она извинилась «перед обществом и своими гостями» и заявила, что мероприятие было приурочено к презентации фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Выручку от продажи билетов Ивлеева пообещала направить на благотворительность.

Кроме Ивлеевой, видео с объяснениями по поводу «голой» вечеринки также записали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак. В то же время Лолита рассказала, что большинство ее концертов начали отменять после мероприятия.

Разрыв контрактов с Ивлеевой

СМИ утверждали, что несколько компаний разорвали контракты с Ивлеевой после «голой» внечеринки. Издание РБК со ссылкой на источник писало, что блогера убрали из рекламы юбилейной акции МТС, приуроченной к 30-летию компании. Один из возможных призов для клиентов мобильного оператора предполагал встречу с амбассадорами оператора — Дмитрием Нагиевым и Ивлеевой, однако впоследствии в списках остался только Нагиев. Кроме того, по словам собеседника РБК, рассматриваются варианты исключения блогера из всех рекламных продуктов компании.

По данным источников «Коммерсанта», контракты с Ивлеевой также заморозили VK, ТНТ и НТВ. Собеседники издания не исключают, что в будущем блогера и других участников «голой» вечеринки могут ожидать иски от компаний, которым был нанесен репутационный ущерб.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой — подписи под ним поставили 22 человека. Инициатором иска выступил актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Он вместе с другими истцами требует взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей — эта сумма, по его словам, должна быть перечислена в государственный фонд «Защитники Отечества».

«Мы выставили один миллиард, решили, что если эта девушка без зазрения совести вешает себе на задницу 21 миллион — то почему бы нет?» — заявил Иншаков в разговоре с RTVI.

Продюсер подчеркнул, что извинения никак не повлияют на отзыв иска. «Любые извинения — это для них реклама. Поэтому навстречу им, я думаю, мы вряд ли пойдем. Потому что всему есть границы, которые нельзя переходить», — отметил Иншаков.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России