Имя Филиппа Киркорова исчезло из списка актеров, сыгравших в новогодней комедии «Самоирония судьбы» — пародии на легендарный хит советского кинематографа «Ирония судьбы, или С легким паром». На это обратил внимание телеграм-канал Baza.

Изменения затронули список сыгравших в картине актеров, опубликованный на сайте стримингового видеосервиса Premier, где «Самоирония судьбы» доступна для просмотра по подписке. При этом на постере фильма, опубликованном на странице с плеером, персонаж Киркорова по-прежнему присутствует.

Комедия быал выпущена в 2022 году и транслировалась на ТВ по случаю новогодних праздников. Киркоров сыграл в ней «Ипполита Бедросовича» — пародию на Ипполита из «Иронии судьбы», который ухаживал за главной героиней, но был ею отвергнут из-за появления незваного гостя в ее квартире.

«Самоирония судьбы» представляет собой сборник пародий на сериалы, фильмы и музыкальные клипы. Описание фильма на «КиноПоиске» гласит, что это «встреча Нади и Жени в версии шоуменов ТНТ, дерзкая пародия с отсылками к «Игре в кальмара» и другим хитам».

Помимо Киркорова, в списке актеров указаны Тимур Батрутдинов, Ольга Картункова, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Павел Воля, Андрей Гайдулян, Сергей Гореликов, Ольга Бузова и другие.

Киркорова также убрали с постера свежего фильма «Иван Васильевич меняет все» — еще не вышедшей новогодней пародии на советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Впоследствии гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что фильм переснимают, чтобы «сделать интереснее и провокативнее».

Запрет на ТВ, отмена концертов, иск на миллиард. Чем обернулась для звезд «голая» вечеринка Ивлеевой

Филипп Киркоров был одним из участников «голой» вечеринки, которую блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила в московском ночном клубе «Мутабор». После того, как вокруг мероприятия начал разгораться скандал, певец заявил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, что попал на вечеринку случайно. Потом он опубликовал видеообращение с извинениями, где объяснил, что «зашел не в ту дверь».

Несмотря на извинения, участников вечеринки начали «отменять» одного за другим. Так, были отменены концерты Лолиты Милявской, а из передачи «Песня года» вырезают фрагменты с участием ее и Киркорова. По данным телеграм-канала Baza, широлкий резонанс вокруг вечеринки связан в том числе с тем, что фото и видео с мероприятия дошли до Путина.