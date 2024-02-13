Народный артист России Филипп Киркоров приехал в Горловку (ДНР), сообщил местный портал «Горловская мозаика». Певец выступил перед пациентами и сотрудниками городской больницы в Горловке.

Источник Shot сообщил, что поездку Киркорова в ДНР «согласовали». Весь маршрут визита «пока не раскрывается из соображений безопасности», указывает телеграм-канал.

На странице «Горловской мозаики» в соцсети «ВКонтакте» выложены два видео, на которых Киркоров в больнице исполняет песни «Снег» и «Жестокая любовь».

«У меня есть моя страна, моя родина. Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа мой. Поэтому для меня очень важно ощущение этого тыла, которое даете вы нам, возможность в том, что у нас всё будет хорошо», — сказал певец во время выступления.

По данным Mash, Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую технику для местного детского центра. Как сообщает телеграм-канал, артист также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

По мнению политолога Сергея Маркова, Киркоров приехал в ДНР, чтобы «спасать свои концерты в России», которые отменили после его участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что не знает, как визит артиста в ДНР скажется на его дальнейшей карьере. «Но что приехал — хорошо», — сказала она.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал в своем телеграм-канале, что приезд Киркорова в ДНР — это «не подвиг, но, все-таки, поступок».

«Вынужденный или добровольный — дело десятое. Но именно так избавляют себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях», — считает военкор.

В январе в ДНР приезжал певец Дима Билан. В частности, он посетил донецкий травматологический центр и вручил детям, находящимся на лечении, подарки.

Последствия для Киркорова после «голой» вечеринки

Киркоров наряду с другими российскими артистами приняли участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Опубликованные в Сети фотографии и видео с этого мероприятия вызвали возмущение у пользователей соцсетей, а также у российских официальных лиц. Роскомнадзор усмотрел в снимках и роликах с вечеринки признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Знаменитости, посетившие «голую» вечеринку, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов, блокировкой счетов и судебными исками. В частности, федеральные телеканалы вырезали выступления Киркорова из своих новогодних эфиров.

В январе Киркоров перевел 5 млн рублей белгородской НКО «Синяя птица», которая помогает детям с ментальными особенностями. Певец говорил, что решил пожертвовать гонорар за съемки в шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России