В новогоднюю ночь на традиционных Голубых огоньках не нашлось места звездам российской эстрады Филиппу Киркорову и Лолите Милявской, которые в декабре посетили «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Их не было ни в передачах Первого канала, ни ВГТРК.

Однако Диму Билана, который также был на скандальном мероприятии 20 декабря, из эфира вырезать не стали. Певца можно было увидеть в сборном концерте «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя», где он спел песню «Про белые розы». Также Билан появился в «Голубом огоньке на Шаболовке» на канале «Россия-1».

«Ребята!!! 02:23 и на Первом Билан!!!!!», — написала в новогоднюю ночь еще одна гостья «голой» вечеринки журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

О том, что Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних эфиров, 31 декабря написала «Комсомольская правда». По данным издания, удалить звезд из уже записанных программ решило руководство Первого канала и ВГТРК. В передачах на НТВ и ТНТ артисты все же появились, но лишь там, где их нельзя заменить — в шоу «Маска» и «Суперстар!», где Киркоров и Милявская являются ведущими.

Других артистов, посетивших вечеринку Ивлеевой, — Анны Асти (Анна Дзюба), Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) — в новогодних эфирах также не было.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале, что федеральные телеканалы оперативно удалили участников «голой» вечеринки Ивлеевой из новогодних эфиров — выпуски переделывались, сцены переснимались. Мизулина отметила, что полностью исключить некоторых знаменитостей из эфиров было невозможно, но было сделано максимально возможное.

«Это беспрецедентно. <…> Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это», — написала Мизулина в Телеграм.

Телеканал ТНТ переснял некоторые сцены предновогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!», где изначально играли Филипп Киркоров и Анна Асти. Вместо Киркорова, исполнившего роль Петра I, в картине появился актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в образе Людовика XVI. Вместо Асти зрители увидели на экране певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова).

Также имя Филиппа Киркорова пропало из списка актеров, снявшихся в новогодней комедии «Самоирония судьбы» — пародии на главный советский новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром».