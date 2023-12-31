Ведущие федеральные телеканалы приняли решение убрать из своих эфиров Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую после их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 31 декабря пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на «знающих людей».

По информации издания, руководители федеральных телеканалов «переговорили друг с другом и приняли решение» отстранить от эфиров Милявскую и Киркорова. В частности, на такой шаг пошло руководство Первого канала и ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Россия К» и др.), говорится в статье.

В то же время на НТВ и ТНТ полностью вырезать Киркорова и Милявскую из телепередач не смогли, утверждает «КП». Поэтому они «в сильно сокращенном» виде и только в тех программах, где их «просто невозможно заменить». Речь идет о шоу «Маска» и «Суперстар!», в которых Киркоров и Милявская принимают участие в качестве ведущих.

«Иначе эти программы пришлось бы полностью убрать из эфира, обидев этим и участников, и зрителей», — указывает «КП».

Как отмечает издание, другие звездные участники «голой» вечеринки «тоже не найдут себя в эфире всех перечисленных каналов».

Помимо Киркорова и Милявской «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, которая прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор», посетили журналистка Ксения Собчак, музыкальные исполнители Анна Асти (Анна Дзюба), Дима Билан, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), а также рэперы Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и Vacio (Николай Васильев).

Как участников «голой» вечеринки вырезают из телеэфиров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что федеральные каналы в короткие сроки вырезали участников «голой» вечеринки Ивлеевой из новогодних эфиров. По ее словам, «на это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены». Мизулина отметила, что полностью вырезать некоторых звезд из эфиров «было нереально, но сделан максимум».

«Это беспрецедентно. <…> Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это», — написала она.

27 декабря директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал переснимает несколько сцен к предновогоднему фильму «Иван Васильевич меняет все!», в котором изначально снялись Филипп Киркоров и Анна Асти. По данным телеграм-канала Mash, для этого создателям картины пришлось экстренно переписывать сценарий и вырезать некоторые сцены.

Вместо Киркорова, сыгравшего в новогодней комедии для ТНТ Петра I, в картине появятся звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в образе Людовика XVI. В свою очередь, Асти в картине заменила певица Клава Кока (Клавдия Высокова).

Лолита Милявская через несколько дней после «голой» вечеринки рассказала, что ее «вырезают из эфиров», а также отменяют концерты.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — признала певица.

Как сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва», в столице на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой» вечеринке. По информации канала, под запретом оказались композиции Киркорова, Билана, Лолиты, Глюкозы, Анны Асти, Джигана и Vacio.