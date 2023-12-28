Рэпер VACÍO (настоящее имя Николай Васильев) получил наибольший прирост аудитории в Телеграм после скандала вокруг “голой” вечеринки Ивлеевой, на которой он появился в одном носке на пенисе. Это выяснили журналисты RTVI, изучив данные сервиса TGStat.

Со дня вечеринки, в период с 20 по 28 декабря на канал VACÍO подписалось более 3 тыс. человек — рост аудитории составил 70,6%.

Телеграм-канал Насти Ивлеевой также вырос в период с 20 декабря — на него подписалось более 23 тыс. человек. Телеграм-канал Ксении Собчак вырос в подписчиках за это время на более чем 8 тыс. человек.

Менее значительно выросла аудитория телеграм-каналов Лолиты Милявской, Анны Асти и Димы Билана, следует из сервиса TGStat.