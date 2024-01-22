Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность по налогам почти на 8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей», — сказано в сообщении.

Помимо этого, с Киркорова взыскали государственную пошлину в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей. По состоянию на 22 января судебный приказ в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.

В конце декабря Shot писал, что Киркоров на фоне скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой «экстренно погасил все свои долги», выплатив около 12,3 млн рублей. Это земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по упрощенной системе налогообложения (УСН), пояснял телеграм-канал.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Помимо Киркорова, в мероприятии, организованном блогером Анастасией Ивлеевой, участвовали также Ксения Собчак, Дима Билан, Лолита Милявская и другие российские звезды.

После того, как кадры с вечеринки распространились по соцсетям, ее участники подверглись критике; в Роскомнадзоре усмотрели в фото- и видеоматериалах с мероприятия признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Многие из присутствовавших на вечеринке после резонанса принесли извинения: в частности, Киркоров объяснял, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Несмотря на это, участники мероприятия столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками.

В частности, Киркорова потребовали лишить звания народного артиста, а телеканал ТНТ в своем новогоднем фильме заменил певца на актера Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана». Киркорова также не показали в телеэфире шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале, а Российское авторское общество (РАО) подало на певца в суд за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен.

Кроме того, Киркоров стал одним из ответчиков по иску на 1 млрд рублей к участникам «голой вечеринки». Иск подала некая уроженка города Златоуст Челябинской области, которая обосновала свои претензии тем, что ее оскорбили видео с вечеринки с нецензурной лексикой и «пропаганда ЛГБТ*-отношений».

Ранее в январе Киркоров перевел 5 млн рублей белгородской некоммерческой организации (НКО) «Синяя птица», которая помогает детям с ментальными особенностями. До этого, 8 января, певец говорил, что пожертвует гонорар за съемки в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах в канун Нового года и во время новогодних каникул.

В Кремле 27 декабря не стали как-либо высказываться о «голой вечеринке». СМИ утверждали, что наказать участников вечеринки якобы было решено на высшем уровне — с подачи Кремля и высокопоставленных силовиков. Первым об этом написал телеграм-канал Baza, а вслед за ним — «Можем объяснить»** и The Moscow Times**.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов