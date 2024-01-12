Народный артист России Филипп Киркоров перевел 5 млн рублей белгородской некоммерческой организации (НКО) «Синяя птица», которая помогает детям с ментальными особенностями. Об этом сообщается на странице НКО во «ВКонтакте».

Всего в адрес «Синей птицы» поступило два пожертвования от Киркорова: на 2,4 млн и 2,6 млн рублей соответственно.





«Окончание 2023 года принесло нам грусть, страх и смятение. Но 2024 год начинается с чудес, которые вселяют надежду, уверенность и радость!!! Спасибо огромное Вам, Филипп Бедросович, от всех нас!

За чудо для «Синей птицы» и всех ее «птенцов»!» — говорится в публикации.

В «Синей птице» рассказали, что благодаря пожертвованиям от Киркорова организация сможет закупить нужную мебель и сделать центр «удобным и комфортным». «Уже продумываем план концертов и даже знаем репертуар для них», — добавили в НКО.

Как отмечает телеграм-канал «Белгород Фонарь», в 2023 году «Синяя птица» столкнулась с проблемами из-за отсутствия финансирования в связи с окончанием гранта. «Если мы не найдем финансирование <…> более 130 детей с ментальными нарушениями останутся без бесплатных качественных развивающих творческих занятий», — сообщала сама НКО.

8 января Киркоров заявил, что пожертвует гонорар за съемки в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах в канун Нового года и во время новогодних каникул. Сумму пожертвования певец не указывал.

Исполнительный директор «Синей птицы» Ольга Димченко рассказала изданию «Подъем», что помещение центра пострадало во время обстрела Белгорода 30 декабря 2023.

«Благодаря администрации Белгородской области оно уже практически восстановлено, окна уже заменены, внутренний ремонт практически закончен, и теперь благодаря пожертвованию Филиппа Бедросовича мы сможем поменять мебель», — отметила она.

Последствия для Киркорова после «голой» вечеринки

Киркоров был в числе гостей декабрьской «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. В некоторых фото и видео с мероприятия Роскомнадзор усмотрел признаки ЛГБТ*-пропаганды. После того, как фото и видео с «голой» вечеринки распространились в Сети, Киркоров и другие российские звезды, пришедшие в «Мутабор», столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками.

В частности, федеральные телеканалы вырезали выступления Киркорова из своих новогодних эфиров, а имя певца пропало из списка актеров, снявшихся в новогодней комедии «Самоирония судьбы». Также в короткие сроки были пересняты некоторые сцены предновогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!» для телеканала ТНТ, в которой изначально фигурировал персонаж Петра I, сыгранный Киркоровым. Вместо народного артиста в картине появился актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в образе Людовика XVI.

Кроме того, Российское авторское общество (РАО) подало в суд на Киркорова за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен, с которыми певец выступил на мероприятии в Кремле в апреле 2022 года.

По данным «Комсомольской правды», потери Киркорова из-за отмены выступлений после «голой» вечеринки составили по меньшей мере 50 млн рублей.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России