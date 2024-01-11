«Полуголая вечеринка» блогера и телеведущей Насти Ивлеевой вызвала возмущение не только патриотической общественности, но и, как сообщали источники, самого президента. Журналистка Екатерина Винокурова рассказывает RTVI о том, как российские элиты ошибались, считая это происшествие незначительным и полагая, что верховная власть спустит его на тормозах.

«Добрый день. Простите, что со светской хроникой, как думаете, это — начало большого скандала?», — пишу я знакомому за несколько недель перед Новым годом, отправляя ссылку на публикации о гневе общественности на «очередные полуголые фотографии Ксении Собчак, смотреть, 18+». Знакомый просит не дергать его по пустякам.

Через несколько дней мы все же обсуждаем «голую вечеринку», — еще посмеиваясь. Мой знакомый — близкий к власти абсолютный государственник, при этом он произносит классическую для прошлых лет формулу: «несовершеннолетних там не было, насилия не было, скандал спустят на тормозах».

Через еще несколько дней мы уже не смеемся:

— Вы можете мне объяснить логику происходящего? Смотрите, по социологическим опросам радикальных взглядов придерживается меньшинство. Тот же Филипп Киркоров, Настя Ивлеева и другие — это люди с сотнями тысяч фанатов, Киркорова любят женщины среднего возраста, то есть, основной электорат «главного кандидата». Сейчас — предновогодний период, когда люди хотят расслабиться, а не раздражаться. Зачем это все? — Вы задаете логичные вопросы. Вообще целесообразности ради после извинений стоит всех простить. Да, они зря выложили фотографии с частного мероприятия в паблик, сейчас получат ушат негодований, потом уляжется, — снова неверно прогнозирует мой источник, ошибаясь впервые за много лет нашего знакомства.

Все эти дни я параллельно переписываюсь с другим собеседником, из числа «ультрапатриотов». Он рассказывает мне, что «сам Государь» в гневе, и что «звезды должны знать свое место, и будет показательная порка — такая, чтобы все знали, что они — никто».

Параллельно мне пишет большой начальник в сфере телевидения, говоря, что последствия скандала максимально смягчат и простят всех в итоге «по русской традиции». Это предсказание тоже не сбывается: большой начальник спешно перемонтирует новогодние выпуски и лишь уверяет, что «уголовных дел не будет».

Это не просто слова. Многие публичные государственники в эти же дни призывали к тому, что осталось от гуманизма, а звезды в темных водолазках записывали извинения, каясь, что выбрали не то время и не тот момент. К моменту написания этого текста кто-то из участников вечеринки уже поедет в зону СВО, кто-то публично поддержит сбор гуманитарной помощи и признает, что сейчас не время веселиться.

Параллельно в соцсетях набирает популярность мем «Все, что я знаю о голой вечеринке, я знаю против своей воли». В комментах просят остановить поток новостей об очередных репрессиях в адрес рэпера Vacio (того самого, который «в одном носке») и о налоговых претензиях к Ивлеевой.

Мой третий знакомый не замечает эти посты. Он работает политтехнологом в избирательных кампаниях многих весьма заметных лиц и говорит, что эта информационная кампания поможет канализировать общее социальное напряжение в адрес богатых и хорошо живущих — только не чиновников, а звезд. Он называет это «гениальным политтехнологическим ходом».

Судя по сообщениям в соцсетях, особенно после серии аварий на энергетических предприятиях в Подмосковье, если это и был политтехнологический ход, то, несмотря на всю свою гениальность, цели он не достиг.

Тем временем, уже не ссылаясь на запрос «простых людей» или даже военных в зоне СВО, мои знакомые, придерживающиеся радикальных взглядов, снова меняют позицию, подводя под «голую вечеринку» идеологию «СССР 2.0». В публичном поле эту идеологию откровеннее всего выразил депутат Госдумы, некогда — глава управления внутренней политики администрации президента Олег Морозов:

«…Время круто изменилось! И теперь нельзя делать многое из того, что раньше делалось с вызовом, нагло и дерзко.

Тут вот в чем социальный и правовой парадокс. По закону, если следовать его духу, нельзя было и раньше. Но система из политических соображений, из желания ладить с Западом почти осознанно закрывала глаза на «шалости» очередного негодяя. И вдруг разом всe закончилось. Теперь не прощается не то, что вышеперечисленное, а в разы меньший вызов системе. И в этом перелом! Теперь ЛЮБАЯ попытка попробовать систему на прочность будет заканчиваться не просто законным ответом (нельзя в общественном месте трясти полуприкрытым членом!), но и демонстрацией готовности увидеть в этом еще и политический подтекст, то есть собственно вызов системе. Вызов на вызов! Удар на удар! Только теперь ответный удар системы будет всегда с запасом. На тот случай, если дерзнувший с ней потягаться чего-то не понял или, если кто-то следующий захочет наказуемое повторить!», — пишет Морозов в своем телеграм-канале.

Знакомый, умеренный государственник и другие мои многочисленные знакомые, близкие по духу, цедят сквозь зубы, мол, это «бредятина». Они продолжают цепляться за соцопросы, законы здравого смысла, наличие поклонников, электоральный запрос и прочие рациональные доводы.

Ультратрадиционалисты же торжествуют и говорят, что именно «голая вечеринка» становится точкой отсчета новой идеологии, подозрительно напоминающей «культурную революцию», насаждаемую сверху. То есть, если это не политтехнологический ход, значит, это часть большой стратегии.

Полное отсутствие запроса и даже демонстративное равнодушие большинства людей к «голой вечеринке» никого не остановит, равно как и раздражительно-негативная реакция многих высокопоставленных людей.

Эти люди все чаще пытаются вбросить в инфопространство термин «опричнина», даже не пытаясь создавать новую мифологию о том, что честные парни-опричники боролись с коррумпированными боярами и действовали в интересах народа или хотя бы справедливости. Скорее термин «опричнина» используется в таком значении: это «те, кто заручился поддержкой Государя и насаждает государеву вертикаль в своем понимании этой вертикали и своем понимании необходимой эстетики».

И вот уже мой ультраконсервативный собеседник говорит, что следующий шаг — это искоренение привычки не только к маскарадам и шоу, но и вообще к массовым отмечаниям праздников. Я, разумеется, пока могу возражать, что это как раз будет слишком нетрадиционно: в конце концов, отмечание свадеб всей улицей — это самая консервативная ценность, какую только можно найти.

При этом собеседники, сами себя называющие «умеренными» весь прошлый год выигрывали у «традиционалистов» по очкам — например, в вопросе запрета абортов. Сейчас они просто призывают как можно скорее забыть «голый инцидент» и жить дальше. Вот только кто и как провел новогодние праздники, кто куда ездил и где отмечал, мы больше не обсуждаем.

Опасная это нынче тема.

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