Отмены концертов, отстранения от телеэфиров и другие последствия в отношении участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой последовали после того, как президент России Владимир Путин увидел ролик, на котором гости мероприятия изображают, будто бы лижут носок, надетый на половой орган рэпера Vacio. Об этом сообщило «Агентство»* со ссылкой на осведомленный источник.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» в одном белом носке, надетом на половой член. Соответствующие кадры распространили телеграм-каналы, в том числе Mash и Baza. Позже суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и арестовал его на 15 суток. Также рэперу назначили штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

По словам собеседника «Агентства»*, российские власти сочли «голую» вечеринку Ивлеевой неуместной на фоне военной операции на Украине, выросшей инфляции и предстоящих президентских выборов, которые должны состояться в марте 2024 года.

Ранее телеграм-канал Baza указывал, что фото и видео с вечеринки возмутили военных, после чего кадры «дошли» до Путина. Однако о каких именно снимках или роликах идет речь, канал не уточнял.

Агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщило, что фотографии с вечеринки вызвали у Путина «отвращение», а проведение мероприятия во время боевых действий он счел «неуместным».

По данным Baza, первым о недовольстве властей узнал Филипп Киркоров, после чего в соцсетях вскоре появился ролик с его объяснениями перед пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым за кулисами ледового шоу жены представителя Кремля Татьяны Навки. Позже Песков в разговоре с журналистами попросил не задавать ему вопросы про «голую» вечеринку. «Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал он.

Как писала Baza, участников «голой» вечеринки проинформировали о том, что после того, как снимки увидел Путин, их ждут «большие проблемы». Проект «Можем объяснить»* со ссылкой на источники утверждал, что «гонения» на участников мероприятия начались по прямому указанию администрации президента (АП). По данным собеседников The Moscow Times* в Кремле, правительстве и Госдуме, в АП «посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей».

Среди прочего, источник «Агентства»* заявил, что дресс-код вечеринки — «почти голые» (almost naked) — был выбран, потому что «обнаженность снова в моде» среди мировых знаменитостей.

«Наша попса решила, что все как обычно. Они месяц готовились, вместе со стилистами разрабатывали свои наряды, рассчитывали сфотографироваться у прессволла, выпить по коктейлю и уехать зарабатывать на новогодних корпоративах», — сказал собеседник.

«Голая» вечеринка и последствия для ее участников

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». В ней участвовали российские звезды, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Анна Асти (Анна Дзюба), Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн).

После распространения фото и видео с «голой» вечеринки в социальных сетях депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ**. Позже Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия, опубликованных в Сети, признаки ЛГБТ**-пропаганды.

Ивлеева опубликовала два ролика с объяснениями касательно «голой» вечеринки. Аналогичные видео записали Киркоров, Билан, Милявская и Собчак.

Практически сразу же участники «голой» вечеринки столкнулись с последствиями своего присутствия на ней — артистов начали отстранения от коммерческих выступлений и телеэфиров, а компании стали расторгать с ними контракты.

Ивлеева попала под проверку Федеральной налоговой службы. Кроме того, к ней подали коллективный иск на 1 млрд рублей.

Лолита Милявская рассказала, что ее концерты отменяют. Также, по словам певицы, ее «вырезают из эфиров».

Клуб «Мутабор», где проходила вечеринка, опечатали. 9 января суд в Москве рассмотрит вопрос о приостановке работы заведения из-за обвинений в нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время мероприятия.

27 декабря директор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что телеканал переснимает несколько сцен к предновогоднему фильму «Иван Васильевич меняет все!», в котором изначально снялись Филипп Киркоров и Анна Асти. По данным телеграм-канала Mash, для этого создателям картины пришлось экстренно переписывать сценарий и вырезать некоторые сцены.

Вместо Киркорова, сыгравшего в новогодней комедии для ТНТ Петра I, в картине появятся звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в образе Людовика XVI. В свою очередь, Асти заменила певица Клава Кока (Клавдия Высокова).

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России