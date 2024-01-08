Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что пожертвует гонорар за съемки в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах. Об этом певец сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте “Новогодняя Маска” на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — говорится в сообщении Киркорова.

О какой сумме идет речь, певец не уточнил.

30 декабря 2023 года Белгород подвергся одной из самых сильнейших атак с начала военной операции на Украине. В результате обстрела города ВСУ погибли 25 человек, более ста получили ранения. Обстрелы Белгорода не прекратились и после новогодних праздников. В частности, в ночь на 5 января над областью были уничтожены 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Около 300 жителей Белгорода эвакуировали в соседние населенные пункты, более тысячи детей отправят в школьные лагеря в других регионах.

Обстрелы Белгорода не прекратились и после новогодних праздников. В частности, в ночь на 5 января над областью были уничтожены 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В этот же день Гладков заявил о готовности вывезти людей из города и обратиться за помощью к главам других регионов.

Филипп Киркоров был в числе гостей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Российские звезды, посетившие это мероприятие, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. В частности, сам «Мутабор» опечатали, Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей, а рэпера Vacio (Николай Васильев) дважды арестовали.

Артисты, принявшие участие в «голой» вечеринке, опубликовали видео с извинениями. В частности, Киркоров утверждал, что «получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел». По его словам, в нынешнее «трудное, героическое» время народный артист «не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких либо мероприятиях».

После резонанса вокруг «голой» вечеринки федеральные телеканалы убрали из своих новогодних эфиров Киркорова и других участников мероприятия, в том числе Лолиту Милявскую, Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова), Анну Асти (Анна Дзюба). В новогоднем выпуске шоу «Маска» Киркоров, который выступает в качестве председателя жюри, оставили «в сильно сокращенном» виде.

Кроме того, телеканал ТНТ переснял некоторые сцены предновогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!», в которой изначально играли Филипп Киркоров и Анна Асти. Вместо Киркорова, исполнившего роль Петра I, в картине появился актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в образе Людовика XVI. В свою очередь, Асти заменила певица Клава Кока (Клавдия Высокова).

Также имя Киркорова пропало из списка актеров, снявшихся в новогодней комедии «Самоирония судьбы».

По данным «Комсомольской правды», потери Киркорова из-за отмены выступлений после «голой» вечеринки составили по меньшей мере 50 млн рублей.