Лефортовский суд Москвы назначил рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), участвовавшему в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, еще 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщила 6 января пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ <…> и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток», — сказано в пресс-релизе.

22 декабря Лефортовский суд уже назначал Васильеву 15 суток ареста и штраф в размере 200 тыс. рублей, признав его виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Рэпер Vacio (Николай Васильев) появился на «голой» вечеринке, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, в одном белом носке от Balenciaga, надетом на половой член. Соответствующие кадры распространили телеграм-каналы, в том числе Mash и Baza.

В пятницу, 5 января, телеграм-канал Sota сообщил, что рэпер так и не вышел из московского спецприемника № 1, откуда его должны были освободить в 22:10 мск. У выхода его ждали друзья и журналисты, но Васильев так и не появился. При этом в полиции заявили, что музыкант якобы освободился ранее, а с друзьями не может связаться из-за разряженного телефона.

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщает, что вечером 5 января в спецприемник за рэпером якобы «подъехали сотрудники полиции и отвезли в отделение полиции, продержали до утра, а утром начали оформлять новое дело». По оценке Собчак, «это просто смешно, не будь так тревожно, они сейчас будут натягивать сову на глобус».

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» ранее утверждал, что московский главк МВД передал в ГСУ СКР по Москве материалы для уголовного дела в отношении Vacio и Анастасиии Ивлеевой — причем якобы по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» (ч. 1.1 ст. 282.2).

«Коммерсантъ» («Ъ») пишет со ссылкой на источник, близкий к СКР, что дело об экстремизме в отношении участников «голой вечеринки» пока не возбуждено.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, Ивлеева и участники мероприятия подверглись критике; депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*.

Многие участники мероприятия, в том числе Ивлеева и Vacio, после резонанса принесли извинения и попытались объяснить свое присутствие на мероприятии. Несмотря на это, участников вечеринки начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях.

В Кремле 27 декабря не стали как-либо высказываться о «голой вечеринке». Некоторые СМИ утверждали, что наказать участников вечеринки якобы было решено на высшем уровне — с подачи Кремля и высокопоставленных силовиков. Первым об этом написал телеграм-канал Baza, а вслед за ним — «Можем объяснить»** и The Moscow Times**.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов