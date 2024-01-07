Выступления певцов Филиппа Киркорова и Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) не вошли в итоговую телеверсию концерта «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. На это обратил внимание телеграм-канал «Острожно, новости».

Съемки концерта «Рождество с Григорием Лепсом» прошли 24 декабря 2023 года, через несколько дней после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которую посетили в том числе Киркоров и Глюкоза.

По информации «Острожно, новости», рождественский концерт открыл Киркоров с песней «Летите, летите», но в итоговую телеверсию это исполнение не попало. Также не были показаны совместные выступления певца с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским. При этом Киркоров фигурировал на афише мероприятия в качестве одного из хедлайнеров.

Кроме того, из телеверсии концерта убрали выступление Глюкозы с песней «Мурашки». В то же время певица упоминается в числе исполнителей в анонсе шоу на сайте Первого канала.

Российские звезды, принявшие участие в «голой» вечеринке Ивлеевой, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Помимо Киркорова и Глюкозы мероприятие, которое прошло 20 декабря в московском клубе «Мутабор», посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти (Анна Дзюба), а также рэперы Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и Vacio (Николай Васильев).

После резонанса вокруг «голой» вечеринки федеральные телеканалы убрали из своих новогодних эфиров Киркорова, Милявскую, Глюкозу и Асти. В то же время выступления Димы Билана были показаны в новогодних передачах Первого канала и «России-1».

Собчак рассказала, что «потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий» после «голой» вечеринки. По данным «Комсомольской правды», потери Киркорова составили по меньшей мере 50 млн рублей, Ивлеевой ― 25 млн рублей, Милявской ― «десятки миллионов рублей».