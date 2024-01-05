Журналистка Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за отмены своих мероприятий после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом она рассказала в личном телеграм-канале.

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — говорится в посте.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. По дресс-коду (almost naked) гости должны были быть «почти голыми». На вечеринке побывали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и другие звезды.

Фотографии с мероприятия возмутили военных блогеров и представителей патриотические общественных организаций. Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с мероприятия признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Многим знаменитостям, которые пришли к Ивлеевой, отменили концерты, сцены с их участием вырезали из «голубых огоньков» и других новогодних программ и фильмов. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию массового мероприятия, «повлекшего нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). К блогерше также подали коллективный иск на 1 млрд рублей, а ее компании начала проверять Федеральная налоговая служба.

«Комсомольская правда» писала, что участники вечеринки понесли крупные убытки из-за отмены концертов и корпоративов. По утверждению газеты, Киркоров якобы потерял «минимум 50 млн рублей», Ивлеева ― 25 млн рублей, Лолита ― «десятки миллионов рублей».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России