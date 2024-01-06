Рэпера Vacio, отсидевшего 15 суток после «голой» вечеринки, снова задержали

Рэпера Vacio (Николая Васильева) задержали на выходе из изолятора временного содержания, где он отибывал арест за мелкое хулиганство после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Ему вновь вменяют мелкое хулиганство, следует из карточки административного дела, которую публикует Baza.

Судя по этой карточке, новое дело в отношении Васильева было возбуждено сегодня, 6 января, по по ч.2 ст. 20.1 — «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Музыканту грозит еще 15 суток ареста или штраф.

Ранее Telegram-канал SOTA* сообщал, что рэпер так и не вышел из московского спецприёмника № 1, откуда его должны были освободить 5 января в 22:10 мск. У выхода его ждали друзья и журналисты, но Васильев так и не появился. При этом в полиции заявили, что он освободился раньше срока, а его мобильный телефон разрядился.

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале пишет, что вечером 5 января в спецприемник за рэпером якобы подъехали полицейские и отвезли его в отделение, где продержали до утра, а потом начали оформлять новое дело.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» в одном белом носке от Balenciaga, надетом на половой член. Соответствующие кадры распространили телеграм-каналы, в том числе Mash и Baza. После вечеринки, в период с 20 по 28 декабря на канал VACÍO подписалось более 3 тыс. человек — рост аудитории составил 70,6%.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что московский главк МВД передал в ГСУ СКР по Москве материалы для уголовного дела в отношении Vacio и Анастасиии Ивлеевой — причем якобы по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» (ч. 1.1 ст. 282.2 ).

Предыдущее дело в отношении Vacio рассматривалось 22 декабря. В материалах следствия говорилось, что рэпер «нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

В результате Васильева арестовали по протоколу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и оштрафовали на 200 тыс. руб. по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Недавно «Агентство»* со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что именно кадры с Vacio с «голой» вечеринки были показаны президенту России Владимиру Путину и вызвали у него «отвращение», а проведение мероприятия во время боевых действий он счел «неуместным». До этого телеграм-канал Baza указывал, что фото и видео с вечеринки возмутили военных, после чего кадры «дошли» до Путина.

Проект «Можем объяснить»* со ссылкой на источники утверждал, что «гонения» на участников мероприятия начались по прямому указанию администрации президента (АП). По данным собеседников The Moscow Times* в Кремле, правительстве и Госдуме, в АП «посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей».

«Голая» вечеринка Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря, в ней участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Наталья Подольская, Лолита Милявская и другие российские звезды.

После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*. 21 декабря, перед второй частью вечеринки, в клуб «Мутабор» пришли с проверкой силовики.

Ивлеева после вечеринки извинилась «перед обществом и своими гостями». Она объяснила, что мероприятие было приурочено к презентации фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Выручку от продажи билетов Ивлеева пообещала направить на благотворительность.

* Внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов