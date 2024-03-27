Генпрокуратура России начала процесс по признанию иностранным агентом народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщил в своем телеграм-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Представители российского шоу-бизнеса поделились с RTVI мнением о том, перечеркнет ли этот статус прежние заслуги певицы.

Леонид Ярмольник

Сейчас такое время, когда у каждого человека может быть своя точка зрения, он на нее имеет право. Аллу Борисовну я всю жизнь знаю и люблю, она — неподражаемый классик. Я не обладаю сведениями и деталями на основании чего это сделано. Сегодня все мнения разделились, и я думаю, что, как и во всех других случаях, здесь будет двоякое отношение. Вот это я точно могу сказать.

Лолита

Не перечеркнет.

Бари Алибасов

Известная, любимая певица. Чем она сейчас занимается в своей личной жизни — меня это совсем не интересует. [Повредит ли это ее репутации?] Я не знаю, что имеется ввиду под словом «репутация». Я вообще не знаю, что такое репутация, правда.

Иосиф Пригожин

Вы знаете, приличному количеству артистов, патриотично настроенных, тоже запретили въезд в разного рода страны. Как их ни называй — они ограничены в доступе к своей аудитории. Например, Газманов, Шаман, Григорий Лепс не могут позволить себе выступать за границей, им запретили — как это назвать?

И когда мы ставим все это на весы и говорим о том, что, например, здесь совершаются какие-то неправильные действия, то нужно понимать, что эти действия зеркальны по отношению к тому, что совершают другие люди.

Человек бросил вызов и сказал: «Я хочу жить в совершенно другом месте». И ругаясь со Стасом Михайловым она сказала, что все умные уехали. Ну, я не знал, что мы здесь все такие дураки. Певица такого калибра не имеет права делать такого рода заявления.

Она же, помните, пела песню «Живи спокойно страна, я у тебя всего одна»? И как это коррелирует с тем, что она говорит? А как мы можем спать спокойно? Певица, которая сказала: «Я тут — номер один, я — главная в этой стране», — она берет и покидает страну. И начинает оттуда говорить, что мы все дураки, что не уехали. Но это же ненормально.

Это может сказать кто угодно, любой артист, но только не она. Человек, который поставил себя на такой уровень не только в области культуры. Никто не умаляет ее заслуги, ее талант, гениальность. Мы не говорим, что она бездарная, что она плохая. Мы говорим, что такого уровня певица не имеет права поступать так со своими зрителями, со страной. Понимаете, масштаб личности не соответствует действиям. Вот это — самое главное