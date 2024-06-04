Песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» можно проверить «с точки зрения закона». С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Лентой.ру».
По мнению депутата, в любых текстах есть «пределы допустимого», которые прописаны законодательно. Поэтому если в словах песни содержится клевета, то исполнителя могут привлечь к ответственности, так как «законодательно такое преступление прописано», считает Шолохов. «Точно так же призывы к экстремизму, к разделу государства и тому подобное», — отметил парламентарий.
«Другое дело — правоприменение этого закона. Рассмотреть текст Пугачевой с этой точки зрения — не лишнее», — заключил Шолохов.
Песня «Не высовывайся, дочка» появилась на российских музыкальных стриминговых площадках 31 мая. В тексте композиции есть следующие слова: «Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. В уголочке не кусают, не клюют, и моральные уроды в душу нагло не плюют. Не высовывайся, дочка».
Некоторые СМИ, в том числе портал Teleprogramma.pro, предположили, что песня «Не высовывайся, дочка» — обращение Пугачевой к дочери Кристине Орбакайте. Сама исполнительница не давала комментариев по этому поводу.
«Не высовывайся, дочка» — студийная запись одноименной песни Пугачевой, которая впервые была представлена в 2012 году. Премьера состоялась на дне рождения Алены Буйновой, жены певца Александра Буйнова, писшет Life. Тогда Пугачева заявила, что песня посвящена Ксении Собчак. Как отмечает Life, на создание этой композиции артистку сподвигло интервью, которое у нее взяла журналистка.