Песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» можно проверить «с точки зрения закона». С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению депутата, в любых текстах есть «пределы допустимого», которые прописаны законодательно. Поэтому если в словах песни содержится клевета, то исполнителя могут привлечь к ответственности, так как «законодательно такое преступление прописано», считает Шолохов. «Точно так же призывы к экстремизму, к разделу государства и тому подобное», — отметил парламентарий.

«Другое дело — правоприменение этого закона. Рассмотреть текст Пугачевой с этой точки зрения — не лишнее», — заключил Шолохов.

Песня «Не высовывайся, дочка» появилась на российских музыкальных стриминговых площадках 31 мая. В тексте композиции есть следующие слова: «Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. В уголочке не кусают, не клюют, и моральные уроды в душу нагло не плюют. Не высовывайся, дочка».

Некоторые СМИ, в том числе портал Teleprogramma.pro, предположили, что песня «Не высовывайся, дочка» — обращение Пугачевой к дочери Кристине Орбакайте. Сама исполнительница не давала комментариев по этому поводу.