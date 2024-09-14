Комик и музыкант Семен Слепаков* подал в Верховный суд России жалобу на его внесение в реестр иностранных агентов, следует из данных судебной картотеки. В карточке указано, что жалоба поступила 10 сентября, но дата ее рассмотрения еще не назначена.

Это уже третья попытка Слепакова* оспорить решение Минюста внести его в реестр иноагентов. Первую жалобу он подавал летом 2023 года в Замоскворецкий районный суд Москвы, но получил отказ. Аналогичным образом было отклонено его обращение в кассационную инстанцию.

В апреле 2022 года Слепаков* опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину и выступил против боевых действий на Украине, а потом уехал в Израиль.

В начале 2023 года комик записал «колыбельную» собственного сочинения, в которой мать-россиянка рассказывает сыну о его братьях: один из них погиб в ходе военной операции на Украине, а второй уехал в Европу после объявления частичной мобилизации. После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал признать артиста иностранным агентом и лишить российского гражданства.

Позже Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать доследственную проверку Слепакова* из-за его песни. По словам членов фонда, артист дискредитировал Вооруженные силы России, Аналогичное обращение — с просьбой признать Слепакова* иноагентом — организация направила главе Минюста Константину Чуйченко.

14 апреля 2023 года Минюст внес Слепакова* в реестр иностранных агентов. На сайте ведомства пояснялось, что он «получал поддержку из иностранных источников», выступал против российской военной операции на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и «негативно высказывался в отношении граждан» России. В Минюсте тогда подчеркнули, что шоумен проживает за пределами страны.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов