Против певицы Монеточки* (Елизавета Гырдымова*) возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщает прокуратура Москвы, на контроле которой находится расследование.

В конце июня ведомство сообщало, что Монеточка* в течение года дважды привлекалась к административной ответственности из-за отказа маркировать свои сообщения. Уголовная статья о неисполнении обязанностей иноагента предусматривает до двух лет лишения свободы.

Гырдымова* уехала из России после начала военной операции на Украине и живет в Литве. В январе 2023 года российский Минюст внес певицу в реестр иноагентов. По версии ведомства, она получала поддержку от иностранных источников, проводила сбор средств в поддержку Украины и высказывалась против военной операции.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов