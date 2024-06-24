Московская прокуратура направила материалы в Следственный комитет для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна* за уклонение от исполнения обязательств иноагента. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре пояснили, что Моргенштерн* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил публиковать посты в соцсетях без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — сказали в прокуратуре.

Максимальное наказание по вменяемой Моргенштерну* части статьи УК об уклонения от исполнения обязанностей иноагента — два года лишения свободы.

Минюст внес рэпера в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В документе было сказано, что Моргенштрен* «осуществлял политическую деятельность» и получал иностранное финансирование от компании Yoola Labs (международная медиасеть, которая работает с блогерами и созданная выходцами из России, Латвии и Украины).

16 ноября 2023 года Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна* на 40 тысяч рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. 21 июня тот же суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента. 10 января 2024 года рэпера снова оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

В ноябре 2023 года вышло интервью Ксении Собчак с Моргенштерном*. Журналистка в беседе привела пример солиста группы «Звери» Романа Билыка, который выступил в зоне военной операции, и «концерты у него больше не отменяют». Моргенштерн* ответил, что будет «тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит».

После выхода интервью глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация готова «протянуть руку» Моргенштерну*, если он «готов развернуться в сторону патриотического воспитания, встать на путь исправления, убрать из своего лексикона нецензурную брань, петь патриотические песни, как, например, певец Шаман».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал неуместной практику российских музыкантов ездить в зону военной операции, чтобы «получить индульгенцию» и снова выступать в стране.

* признан Минюстом России иноагентом