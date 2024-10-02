Утром 2 октября в псковской квартире политика Льва Шлосберга* прошли обыски, сообщает RT. По данным издания, они связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

RT уточнил, что Шлосберг* разместил в Сети видео без маркировки.

В 2024 году политика дважды привлекали к административной ответственности по этой статье. Также на него заводили дела за дискредитацию Вооруженных сил России и злоупотребление свободой массовой информации.

Минюст признал Шлосберга* иноагентом в июне 2023 года. По данным ведомства, политик «выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

* признан Минюстом России иноагентом