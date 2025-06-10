Против зампредседателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), утром 10 июня у него прошли обыски. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Силовики также пришли к 96-летнему отцу политика Марку Шлосбергу и в офис псковского «Яблока», изъята вся техника, говорится в сообщении. Шлосберга* доставили в следственную часть УВД на допрос.

«Яблоко» связывает уголовное дело против Шлосберга* с его участием в дебатах с историком Юрием Пивоваровым* на YouTube-канале «Живой гвоздь».

На дебатах Шлосберг* «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня», уточнили в партии. По версии следствия, 12 января Шлосберг* разместил видео дебатов в соцсети «Одноклассники» и тем самым совершил публичные действия, направленные на дискредитацию армии.

«Лев Шлосберг* настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу», — заявили в «Яблоке».

Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о дискредитации армии. В июле прошлого года ему назначили штраф в 30 тыс. рублей за репост обращения к россиянам, записанного голливудским актером Арнольдом Шварценеггером после начала военной операции на Украине.

Как писали «Осторожно, новости», эксперт счел, что в высказываниях Шварценеггера действия российской армии «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Весной 2022 года Шлосберга* дважды оштрафовали по статье о дискредитации армии.

В июне 2023 года Минюст внес политика в реестр иноагентов. В начале 2024-го суд трижды оштрафовал его на общую сумму 62 тыс. рублей за публикацию материалов без маркировки иноагента и упоминание экстремистской организации без ссылки на ее статус.

В октябре того же года у Шлосберга* и его отца прошли обыски по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. В ноябре политика задержали в аэропорту Пскова по тому же делу. В январе ему предъявили обвинение, он находится под подпиской о невыезде.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов