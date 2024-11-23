Заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга* около 10:00 23 ноября задержали в аэропорту Пскова, сообщила пресс-служба партии. Политика подозревают в нарушении законодательства об иноагентах.

Шлосберг* прилетел в Псков из Москвы, после задержания в аэропорту его доставили в линейное отделение полиции на территории воздушной гавани.

Жену Шлосберга* Жанну, которая приехала встречать зампреда «Яблока» из командировки, к нему не допустили. Около 11:10 она сообщила, что у политика изъяли технику и отпустили его. Как отметило РИА Новости, задержание Шлосберга* связано с делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Сам политик рассказал в своем телеграм-канале, что летал в Москву на заседание «Яблока», а по возвращении в Псков правоохранители ждали его у трапа самолета. Судья Псковского городского суда 22 ноября дала санкцию на личный обыск зампреда партии. Шлосберг* заявил, что не был сильно удивлен такому исходу событий.

«Друзья, все это крайне неприятно, но таковы сейчас наши жизненные обстоятельства. Большое спасибо всем, кто откликнулся, переживал и поддержал. Желаю нашей стране свободы и скорейшего мира (в том числе гражданского)», — заключил он.

Дома у Шлосберга* и его 95-летнего отца 2 октября прошли обыски. Следственный комитет сообщил, что против политика возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы).

По версии СК, Шлосберг* «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». Сам политик заявил RTVI, что не нарушал закон.

В офисе псковского отделения «Яблока» обыски прошли 18 октября. В СК сообщили, что следственные мероприятия связаны с делом против Шлосберга*.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов